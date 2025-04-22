Fiesta Online - это аниме MMORPG, установленный в фантастическом и красочном мире Исии. Во время создания персонажа у нас есть выбор среди 6 классов, которые являются сильным Истребителем, Мудрым Магом, гибким Лучником, полезным Клириком, героическим Крестоносцем и изворотливым Обманщиком. Каждый из них имеет свою особую роль в боях и может оказаться полезным - особенно в Quest Quarters, который является интересной особенностью - там до 20 игроков сражаются вместе против множества монстров. Игра социальная, а сообщество, как и GM, очень дружелюбны. Социальный аспект еще более заметен, так как получаем мы возможность выйти замуж или жениться, устраивать вечеринки и посещать различные мероприятия! Пригласи своего друга воспользоваться системой Учителя-Ученика, где Ты, как мастер, сможешь учить своего друга, ученика, который благадарю этому получит опыт намного быстрее! Графика довольно красивая и красочная - она, безусловно, понравится даже самым молодым игроком. Сказочная музыка спокойна, приятна для уха, отличный выход из мрачной реальности.



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