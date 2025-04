Fairy Tail Hero's Journey to przeglądarkowa gra MMORPG, bazująca na popularnej w Japonii mandze oraz anime Fairy Tail.





W grze dostępne są trzy klasy postaci: Magic Warrior, Gunner oraz Mage. Po wybraniu jednej z nich od razu przechodzimy do rozgrywki, gdzie od początku możemy spotkać i porozmawiać z naszymi ulubionymi postaciami z mangi! W trakcie przygody, możemy je także rekrutować do naszej drużyny, dzięki czemu staniemy się jeszcze potężniejsi. Nasza drużyna może być dowolnie modyfikowana, a więc każdy może wybrać najskuteczniejsze według niego ustawienie postaci, które doprowadzi go do zwycięstwa. W grze dostępne są również pety i mounty, które dają nam dodatkowe bonusy. W Fairy Tail Hero's Journey możesz również tworzyć własne lub dołączyć do gildii innych graczy, dzięki czemu będziesz mógł wykonywać dziennie misje gildyjne, które nagradzają nas gildyjnymi odznakami. Te natomiast mogą zostać wydane w sklepie gildyjnym, gdzie możemy wymienić je na nowych, potężniejszych towarzyszy lub silniejsze przedmioty.





Fairy Tail Hero's Journey to doskonała gra dla każdego fana serii! Nie czekaj dłużej, dołącz dziś do tego baśniowego świata!