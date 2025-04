Fairy Tail Hero’s Journey est un jeu par navigateur de type MMORPG basé sur manga et anime très populaire en Japon qui s’appelle Fairy Tail.





Dans le jeu, trois classes sont disponibles: Magic Warrior, Gunner et Mage. Vous choisissez l’une des ces classes et c’est parti! Pendant gameplay vous pouvez rencontrer et parler avec vos personnages préférés de manga! Vous pouvez également les recruter à votre équipe pour devenir plus puissant. L’équipe peut être librement modifiée, donc vous pouvez adopter les meilleurs paramètres attribués à chaque personnage de votre équipe pour gagner. Les animaux et les montures sont aussi disponibles dans ce jeu et ils donnent des bonus! Fairy Tail Hero’s Journey vous offre aussi la possibilité de créer des gildes et de joindre aux gildes déjà existantes. Grâce à cela, vous êtes capable d’accomplir des missions quotidiennes et de recevoir des badges de guilde que vous pouvez échanger contre des partenaires ou des objets plus puissants.





Fairy Tail Hero’s Journey est un jeu idéal pour des fans de cette série japonaise! N’hésitez plus, rejoignez-nous dans ce monde magique aujourd’hui!