Captain Tsubasa: Dream Team to darmowa gra sportowa na telefony z systemem iOS, stworzona specjalnie dla fanów serii o Kapitanie Tsubasie!

Jeśli tęsknisz za swoim bohaterem z dzieciństwa to masz teraz okazję wrócić do tych beztroskich dni! Stwórz drużynę piłkarską składającą się z ulubionych postaci z anime i poprowadź ją do zwycięstwa. Piłkarze posiadają unikalne umiejętności, które zostały odtworzone z oryginalnej serii i które możesz podziwiać w 3D. Przypomnij sobie historię Tsubasy w przygotowanym specjalnie do tego Story Mode i zostań częścią drużyny. Trenuj piłkarzy tak, aby byli jeszcze szybsji, zwinniejsi i sprawniejsi fizycznie, a wszystko po to aby zostać drużyną numer jeden!

Nie czekaj dłużej i zagraj w Captain Tsubasa: Dream Team już dziś!