Captain Tsubasa: Dream Team ist ein kostenloses Sportspiel für Handys mit iOS-System, das speziell für Fans der Serie über Captain Tsubasa geschafft wurde! Wenn du nach deinem Helden aus der Kindheit sehnst, hast du jetzt eine Gelegenheit, zu diesen sorgenfreien Tagen zurückzukommen! Gründe ein Fußballteam, das aus den Lieblingsanimefiguren besteht und führe es zum Sieg. Fußballspieler verfügen über einzigartige Fähigkeiten, die aus der originellen Serie wiedergegeben wurden. Diese kannst du in 3D bewundern. Erinnere dich an die Geschichte Tsubasas in dem speziell vorbereiteten Story Mode und werde zum Mitglied des Teams. Trainiere Fußballspieler so, damit sie noch schneller, geschickter und körperlich effizienter werden. Das alles, um das Team Nr. 1 zu werden! Warte länger nicht und zocke einfach Captain Tsubasa: Dream Team schon heute!