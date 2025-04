Clash Royale na komputer? Czy to w ogóle możliwe? Cóż, Brawl of Ages chce usatysfakcjonować graczy komputerowych z ich własną wersją fenomenu gry dostępnej na telefony komórkowe.



Brawl of Ages jest, zupełnie jak jego odpowiednik, darmową wieloosobową Kolekcjonerską Grą Karcianą , jednakże próbuje pare rzeczy pozmieniać. Nasz cel jest prosty - pokonać przeciwnika w walce poprzez zniszczenie jego Głównej Wieży, a wszystko to dokonać musisz używając swojej własnej talii i kart zagranych podczas meczu. Brzmi znajomo? Cóż, nie wszystko jest takie samo. Twórcy chcieli sprawić, aby gra była bardziej przyjemna dla graczy komputerowych, więc nie muszą wspinać się na wyższe poziomy drabinki i spędzać większość czasu poza grą. Czy udało im się to? Będziesz musiał dowiedzieć się sam!



Przede wszystkim jest to gra, w której musisz stawać do walki z innymi graczami, dzięki czemu będziesz wspinał się po drabince i pokażesz im, kto jest najlepszy! Nie ograniczaj się, poprzez Twoje darmowe konto i fakt, że nie wydałeś ani grosza na tę grę, nie bój się, że przegrasz na kogoś, kto wydał fortunę na jego karty! Czerp przyjemność z uroczej, kolorowej grafiki i wesołej muzyki!



Dołącz do Brawl of Ages już teraz!