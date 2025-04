Clash Royale para o PC? É possível? Bem, Brawl of Ages está a tentar satisfazer os jogadores de PC com sua própria versão deste fenómeno jogo disponível para móveis.



Brawl of Ages é, igualmente como sua contrapartida, uma Arena de Cartas Coleccionáveis mulitjogoador gratuito, mas tenta de fazer alumas coisas na forma diferente. Nosso objetivo é simple: derrotar o nosso inimigo numa batalha 1v1 em tempo real, destruindo sua Torre Principal e tudo isso com o uso do nosso próprio baralho e com as cartas que jogamos durante a partida e com as cartas que jogamos durante a partida. Parece familiar? Bem, não tudo é igual. Os programadores tentaram fazer este jogo muito mais agradável para os jogadores de PC, por isso não tens que te preocupar, nem fazer muito esforço e subir as escalas mais altas nem passar a maior parte do tempo fora do jogo. Conseguiram? Vais ter que experimentar isso sozinho.



Acima de tudo, este é um jogo competitivo, então combate os outros jogadores para subir as escalas e mostrar lhes quem é o melhor! Não sejas limitado por tua conta gratuita e fato que não gastaste nem um centavo para este jogo quando os outros pagaram uma fortuna para suas cartas! Simplesmente delicia-te com uns coloridos gráficos encantadores e dum fundo musical animado!