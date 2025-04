Pora na zadecydowanie, po której stronie barykady chcesz się znajdować! Dołącz do wielkiego świata 4Story, wciel się w jedną z trzech ras postaci: człowieka, wróżkę lub feline i stań w obronie jednego z królestw: Derion, Valorian lub Gor! Podziwiaj piękny świat gry, poznawaj przyjaciół, z którymi możesz wypełniać zadania, dołączaj do gildii i bierz udział w bitwach oraz to, co najważniejsze – dowiedz się prawdy o Iberii i zakończ wojnę toczącą się od tysiącleci pomiędzy królestwami. 4Story oferuje wiele krain z różnymi krajobrazami, mnóstwo ciekawych misji, które nie nudzą się, a wręcz wciągają i z pewnością pochłoną Cię w całości. Razem ze znajomymi możecie założyć swoją gildię i chodzić na bitwy, aby stać się najlepszymi na serwerze oraz zdobyć honor i uznanie. Zostań bohaterem tego niezwykłego świata już dziś!