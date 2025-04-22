Пора решить, на какой стороне баррикады хочешь быть! Присоединяйся к величайшему миру 4Story, играй одной из трёх рас: люди, феи или фелине и защищай одно из королевств Дериона, Валориан или Гор!

Наслаждайся прекрасным игровым миром, познакомься с друзьями, с которыми сможешь выполнить квесты, присоединяйся к гильдиям и принимай участие в битвах, а самое главное - узнай правду об Иберии и окончи тысячелетнюю войну между королевствами. 4Story предлагает много земель с разными ландшафтами, множество интересных миссий, которые точно не утомлять, но безусловно затянут! Вместе со своими друзьями можете создать свою гильдию и отправиться в бой, чтобы стать лучшими на сервере, а в конечном получить честь и признание. Стань героем этого необыкновенного мира сегодня!

