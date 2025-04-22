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4story

4story

4story

Information

Пора решить, на какой стороне баррикады хочешь быть! Присоединяйся к величайшему миру 4Story, играй одной из трёх рас: люди, феи или фелине и защищай одно из королевств Дериона, Валориан или Гор!
Наслаждайся прекрасным игровым миром, познакомься с друзьями, с которыми сможешь выполнить квесты, присоединяйся к гильдиям и принимай участие в битвах, а самое главное - узнай правду об Иберии и окончи тысячелетнюю войну между королевствами. 4Story предлагает много земель с разными ландшафтами, множество интересных миссий, которые точно не утомлять, но безусловно затянут! Вместе со своими друзьями можете создать свою гильдию и отправиться в бой, чтобы стать лучшими на сервере, а в конечном получить честь и признание. Стань героем этого необыкновенного мира сегодня!

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Why is this game rejecting my account?

1 replies

Last reply: May 10, 2020

Should I play this game?

11 replies

Last reply: May 1, 2020

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