Oto nowa odsłona gry Echo Soul, wypuszczona przez Aeria Games. Sama gra została nietknięta, zmiany nastąpiły jednak w innych elementach. Wszystko po to, żeby zabawa z tym MMORPG była jeszcze przyjemniejsza. Phoenix oferuje miedzy innymi ponad 1600 zadań, 75 a nie 70 poziomów, oraz osiem klas do wyboru (Warlock, Warrior, Rogue, Guardian, Archer, Sorceress, Paladin). Dodatkowo ta odsłona gry proponuje nam zwiększenie trudności, przez co walka PvE staje się ciekawsza, bardziej złożona, a zadania są trudne do ukończenia beż obrażeń. W Echo of Soul Phoenix rozgrywka dzieje się nadal w świecie Eos, gdzie trzeba stawić czoła namiestnikom Ymir- legendarnego króla giganta.

Nie czekajcie i zagrajcie w grę już teraz!