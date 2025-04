Voici la nouvelle version du jeu Echo Soul, publié par Aeria Games. Le gameplay reste inchangé, mais les petits changements ont eu lieu dans d'autres éléments. Tout cela pour que la jouabilité soit encore plus agréable. Phoenix offre, entre autres, plus de 1600 tâches, 75 niveaux, et huit classes au choix (Warlock, Guerrier, Rogue, Gardien, Archer, Sorcière, Paladin). De plus, cette version du jeu nous propose d'augmenter la difficulté, ce qui rend le combat PvE plus intéressant, plus complexe, et les tâches sont difficiles à compléter sans subir de dégâts. Dans Echo of Soul Phoenix, le jeu se passe toujours dans le monde d'Eos, où vous devez affronter les gouverneurs de Ymir- le roi géant légendaire.

N'attendez pas et commencez le jeu maintenant!