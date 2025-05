Cześć. W tym artykule przedstawię Wam kilka trudnych decyzji, które mieliśmy podjąć w grze The Walking Dead: Season One. Jest to już druga część trudnych decyzji w tej grze.

The Walking Dead: Trudne decyzje, które musieliśmy podjąć [cz.2]

Pierwsza decyzja, którą Wam dziś przedstawię będzie dotyczyć rozdania jedzenia. Gdy na początku drugiego epizodu dotrzemy wraz z Benem i zależnie od wyboru Travisem i Parkerem do motelu, Lilly naprawdę się na nas wścieknie. Informuje nas, że mamy coraz mniej zapasów i nie możemy do naszej drużyny zapraszać nowych członków. Dała nam cztery porcję jedzenia i powiedziała, że to my dziś racjonujemy zapasy. Niestety na ponad dziesięć osób w naszej drużymie nie starczy porcji i to my musimy zadecydować kto dostanie jedzenie. Moim zdaniem najlepszym wyborem byłoby dać jedzenie Clementine, Kennemu, Duckowi i sobie, bo w tej grze bardzo ważne jest aby mieć bardzo dobre relacje z Kennym i jego rodziną.





Druga decyzja pojawi się na końcu epizodu czwartego. Gdy Clementine zaginęła od razu poszliśmy jej szukać, niestety nigdzie nie mogliśmy jej znaleźć. Po przejściu przez bramę, naszym oczom ukazała się czapka Clementine, którą posiadała od początkowych epizodów. Podczas schylania się po nią, niespodziewanie atakuje nas szwendacz, który ukrył się pod deskami znajdującymi się obok czapki. Nie mieliśmy wiele szczęścia i trup ugryzł nas w rękę. Chwilę po tym zdarzeniu idzie do nas Kenny, Omid i Christa oraz Ben, chociaż zależy to od decyzji, którą przedstawię Wam już w innym artykule. Wtedy mamy wybór, czy pokazać ugryzienie, czy raczej je ukryć przed grupą. Oczywiście najlepszym wyborem byłoby pokazanie ugryzienia. Dodatkowo możemy wtedy zadecydować, z kim mamy wyruszyć na poszukiwania Clementine.





Ostatnia już decyzja w tym artykule będzie tyczyła się ręki głównej postaci. Po zniknięciu Clementine byliśmy pewni, że została uprowadzona przez Vernona, który sam dał nam propozycję aby odebrać ją nam ale się nie zgodziliśmy. Po dotarciu do jego starej kryjówki okazało się, że została ona opuszczona, a droga, którą przyszliśmy została otoczona przez szwendaczy, przez co musieliśmy znaleźć inne wyjście. Podczas poszukiwań niespodziewanie zemdleliśmy. Obudziliśmy się gdy jedna z osób, która wyruszyła z nami próbuje nam uciąć ręke. Po krótkiej rozmowie mamy decyzję, czy uciąć rękę, czy raczej ją zostawić. Znaczna część graczy na pewno wybrała odcięcie ręki z myślą, że uda nam się jakimś cudem przeżyć, lecz ucięcie ręki nic nam niestety nie da.





W tym momencie doszliśmy do końca tego artykułu. Zachęcam Was wszystkich do sprawdzenia moich poprzednich artykułów o tematyce The Walking Dead, lub CS:GO. Życzę Wam miłego dnia i pozdrawiam.

Artykuł napisany przez MisteerBlaack.