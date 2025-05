Witajcie. W tym artykule przedstawię Wam postacie z gry The Walking Dead, które zostały znienawidzone przez graczy.

The Walking Dead: Postacie znienawidzone przez graczy

Pierwszą postacią, którą Wam przedstawię będzie Larry. Jest to ojciec Lilly. Pierwszy raz poznajemy go w pierwszym epizodzie, natomiast po raz ostatni widzimy go w drugim epizodzie. Był on chory i zmarł najprawdopodobniej na zawał. Został głównie znienawidzony przez graczy przez swoją osobowość i charakter. Lubił się kłócić i był wredny. Podczas pierwszego spotkania w grze już potrafił zdenerwować część graczy.





Następną postacią będzie córka opisanego przeze mnie wcześniej Larry’ego. Lilly, bo tak się nazywała była postacią, która na początku wydawała się w miarę normalna. Po stracie ojca zmieniła się. W trzecim epizodzie zastrzeliła Douga lub Carley (zależało to od wyboru w pierwszym epizodzie). Po tym zajściu mieliśmy wybór czy Lilly zostaje z nami, czy też ją opuszczamy. Gdy pojedzie z nami, ukradnie nam kamper. Od tamtej pory nie spotkaliśmy jej więcej w grze. Istnieje wielka możliwość, że spotkamy ją w najnowszym epizodzie gry The Walking Dead: The Final Season.





Trzecią postacią w tym artykule będzie Ben. Jest to chyba najbardziej znienawidzona przez graczy postać. Głównie ze względu na jego lekkomyślność. Spotykamy go wraz z jego towarzyszami na początku drugiego epizodu. Tylko Benowi uda się ujść bez szwanku, a jego kolega/nauczyciel jest ranny i musimy mu pomóc. Przez to, że dawał zapasy bandytom życie straciła rodzina Kennego, a następnie Doug lub Carley. W późniejszym epizodzie umarła przez niego Brie, bo odblokował drzwi szwendaczom wyjmując toporek. W czwartym epizodzie mamy wybór aby go uratować, albo zostawić na śmierć. Znaczna część graczy gdy tylko mogła, to zostawiła go na śmierć, lecz niektórzy Bena lubili. Tak czy siak Ben i tak by umarł w piątym epizodzie.





Następna postać pochodzi z drugiego sezonu gry The Walking Dead, a mianowicie Carver. Spotykamy go pod koniec sezonu drugiego, gdy przychodzi z częścią swojej grupy, aby zabrać naszą do jego bazy. Ostatecznie William Carver ginie przy końcu sezonu trzeciego, gdzie postanowiliśmy uciec, wykorzystując przy tym wielką hordę. Zamordował go Kenny w odwecie za zmiażdżenie mu oka i za zamordowanie między innymi Alvina, Reggiego i Waltera. Carver jest jedną z znienawidzonych przez graczy postacią, bo zmiażdżył oko Kennemu jak i zabił tak jak wcześniej wspomniałem Waltera, Reggiego i Alvina. Były to postacie raczej przyjazne i dobroduszne, więc jak najbardziej ich szkoda.





W tym momencie doszliśmy do końca tego artykułu. Zachęcam Was do przeczytania moich poprzednich, m.in. o CS:GO i The Walking Dead. Pozdrawiam i życzę miłego dnia.

Artykuł napisany przez MisteerBlaack.