Cześć. W tym artykule przedstawię Wam kilka trudnych decyzji, które musieliśmy podjąć w grze The Walking Dead: Season One. Życzę miłego czytania.

The Walking Dead: Trudne decyzje, które musieliśmy podjąć

Pierwszy, moim zdaniem trudny wybór musieliśmy dokonać na farmie Hershela. Było to wtedy, gdy Duck, czyli syn Kennego i Shawn byli przy ogrodzeniu. Jeden z nich ulepszał dotychczasowe ogrodzenie, natomiast Duck bawił się na traktorze obok Shawna. Nagle zdarzył się pewien wypadek, w którym syn Kennego potrącił traktorem Shawna, przez co Shawn nie mógł się ruszyć. Po chwili doszły do nich szwendacze, które ich zaatakowały. Hershel pobiegł do domu po strzelbę, a naszym zadaniem wtedy było uratować jednego z nich. Najlepszym wyborem będzie ratunek Ducka, bo Shawn i tak czy siak nie przeżyje, a w sezonie pierwszym ważne jest mieć bardzo dobre relacje z Kennym. Tak czy inaczej był to bardzo trudny wybór.





Drugi wybór był moim zdaniem najtrudniejszy w epizodzie pierwszym. Zaczęło się to tak, że wraz z Lilly musieliśmy znaleźć leki dla jej ojca Larrego, który był strasznie nie lubianą przez graczy postacią. Gdy otworzyliśmy aptekę, niespodziewanie rozległ się strasznie głośny alarm, który w ciągu chwili przyciągnął wszystkie trupy znajdujące się w okolicy. Nie wystarczyło długo czekać, aż wtargną do budynku, w którym się znajdowaliśmy. Po chwili szwendacze zaatakowały Carley oraz Douga, a my musieliśmy dokonać wyboru, kogo uratować. Większość pewnie wzięła Carley, lecz ja uratowałem Douga, bo w późniejszych epizodach robił różne alarmy i ogólnie był bardzo fajną postacią. Niestety zginął na początku trzeciego epizodu przez Lilly. Gdybyśmy uratowali Carley, to niestety też zginęłaby na początku trzeciego epizodu, również przez Lilly.





Trzecia decyzja dotyczyła syna Kennego. W środku trzeciego epizodu byliśmy już pewni, że Duck nie przeżyje i umrze. Zatrzymaliśmy pociąg, lecz nie było to takie proste, bo Kenny bardzo się uparł, że jego syn jest zdrowy, lecz jednak postanowiliśmy skrócić mu cierpienia w lesie. Jednak wszystko nie potoczyło się zgodnie z planem i Katjaa popełniła samobójstwo. Dla Kennego był to potężny cios, że stracił żonę i dziecko. Natomiast my mieliśmy wybór, czy to my mamy skrócić cierpienia Duckowi, czy ma to zrobić Kenny. Był to bardzo trudny wybór, lecz większość z nas powinna wybrać, że to my mamy zastrzelić Ducka, bo jaki ojciec chciałby zastrzelić swojego syna?





W tym momencie dochodzimy do końca tego artykułu. Zachęcam Was to sprawdzenia moich poprzednich artykułów o tematyce The Walking Dead. Najprawdopodobniej zrobię jeszcze kilka części trudnych decyzji w The Walking Dead, a tymczasem ja się z wami żegnam i pozdrawiam.

Artykuł napisany przez MisteerBlaack.