Przedstawię wam kilka super gier na Robloxie. :)

Na pierwszy ogień idzie JAILBREAK

ADOPT ME

ARSENAL



DRIVING SIMULATOR



Jailbreak to gra w której możesz się wcielić w policjanta albo w więźnia. Praca policji chyba każdemu zrozumiała, oczywiście musi łapać więźniów którzy uciekli i stali się kryminalistami. Policja po każdym dniu dostaje wypłatę wyświetla się wtedy "kartka" gdzie macie dokładnie napisane ile pieniędzy zarobiliście. I od nie dawna wprowadzono jeden jedyny (jak na razie, ponieważ gra jest ciągle udoskonalana) rabunek dla policji w, którym może dobyć od 0 (zależy zaraz napisze od czego:)) do nawet chyba 7k (ja osobiście najwięcej zdobyłam ponad 6 tys). A sam rabunek polega na tym że cała policja na serwie musi złapać 20 kryminalistów i dopiero wtedy rabunek będzie do zrobienia. Rabunek jest w postaci ciężarówki z kasą którą policja musi zawieść w wyznaczone miejsce, podajże jest ich koło 5. A ile się z niego zarobi zależy od długości stania w busie po dowiezieniu go do punktu docelowego. Teraz coś o kryminalistach! Gdy uciekniesz jako kryminalista musisz uważać na policje, bo jeżeli cię złapie to znowu wracasz do więzienia. Rabunków jest 7 i 2 małe rabunki. I zapomniałam dodać że kryminaliści też mogą obrabować busa z kasą. Dla wszystkich są też po 2 zadania dla policji i kryminalistów. Po wykonaniu ich dostaje się EXP. Jest 10 lvl i co koło 40 dni lvl się resetuje i jest kolejny sezon.Tak JailBreak wyglądał zimą A tak wygląda terazDruga gra toGra polega na opiekowaniu się swoim zwierzęciem. Na początku dostaje się kota lub psa z jajka startowego. Żeby rozwijać sowie zwierzę musisz wykonywać różne zadania od chodzenia do szkoły do karmienia i spania itp. Za wykonanie ty krótkich zadań dostajesz pieniądze za które możesz kupić więcej zwierząt. Można się tam wymieniać z innymi graczami, ale można też zablokować tą funkcje. Mapa jest duża i w zależności czy mamy zimę czy wiosnę mapa się zmienia. Często w tej grze są różne event updaty.Przechodzimy do trzeciej gryBardzo wciągająca szczelanka. Wybierasz postać wchodzisz do gry zabijasz innych gracz i wygrywasz. Jest dużo różnorodnych trybów gry od Standardowego do Wybuchowej....... (sorry ale nie pamiętam :(). Można wybrać 2 drużyny, 4 drużyny albo każdy na każdego. W trybie standardowym trzeba dobyć 33 punkty. 1 punkt = jeden kill. Dwa ostanie punkty zdobywa się z złotej broni i noża. w trybie pistoletów tylko 16 punktów(i nie tylko w tym trybie trzeba dobyć 16 punktów). Bardzo dobrze zrobione modele różnych borni.Czwarta gra i pierwszy symulator na tej liście toGra wyścigowa. Zaczynasz z Audi albo z 2 innym autem. Za jeżdżenie dostaje się kasę i za branie udziału w wyścigu, tylko oczywiście musisz dojechać do mety. Gra starannie wykonana, modele aut bardzo dobrze odwzorowane. Jest bardzo dużo modeli różnych aut od starych do nowych sportowych samochodów. Jeździsz i eksplorujesz miasto i podmiejskie autostrady. Osobiście oceniam tą grę 10/10 pod względem symulatorów samochodowych na Robloxie.Piąta i przed ostania gra to PIGGYPiggy to bardzo wciągająca gra. Jestem zamykany z 5 osobami w jakimś miejscu i musisz się wydostać szukając różnych kluczy itp. Niestety będzie wam w tym przeszkadzać Piggy która może cię zabić. Uważaj żeby do niej przypadkiem nie podejść bo cię zabije. Są też do wyboru 5 albo 6 trybów gry. Cała gra dopracowana i dobrze wykonana. W 1 rozdziale jest 12 chapterów a w 2 dopiero 5.