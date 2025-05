minecraft -obwody zegarowe i impulsowe

dzisiaj pokaże wam jak zrobić obwody zegarowe, impulsowe i wekteralne w minecraft

OBWODY ZEGAROWE1.zegar z pochodniamiNajprostszy obwód wykorzystuje czerwone pochodnie oraz ich cechę odwracania sygnału aby cyklicznie włączać i wyłączać swoje segmenty.Zegar ten wykorzystuje najkrótszy możliwy obwód.BUDOWA2.zegar z przekaźnikiemZegary oparte na przekaźnikach to bardzo popularne rozwiązanie-mogą działać szybko i łatwo. Ten zegar to wersja z przekaźnikami zwróconymi w różną stronę.BUDOWA3.zegar z komparatoremZegar z komparatorem wykorzystuje pracujący w trybie odejmowania komparator który powtarza sygnał. Pochodnia za komparatorem wysyła sygnał o sile piętnaście więc gdy sygnał zostanie przerwany komparator będzie odtwarzał sygnał o sile piętnaście.BUDOWAOBWODY IMPULSOWE1.jak stworzyć impuls?Podobnie jak w przypadku obwodów zegarowych istnieje wiele sposobów na stworzenie obwodu impulsowego. Obwody impulsowe składają się z wielu elementów które mogą być ze sobą dowolnie łączone2.generator impulsówWszystkie obwody impulsowe mają swój początek w generatorze impulsów. W tym przypadku dźwignia kontroluje dwa sąsiadujące z nią przekaźniki z których jeden zasila trzeci tworząc blokadę .BUDOWA3.ogranicznikOgranicznik skraca długość trwania impulsu.BUDOWA4.powielaczPowielacze zamieniają pojedyncze impulsy na kilka impulsów aktywując mechanizm dwu lub wielokrotnie. Sygnał przechodzi najpierw przez lity blok zasilając np. lampę a następnie biegnie wzdłuż sąsiedniej pętli.BUDOWAUwagiradzę nie stosować tego jak nie wie się co to jest na przykład impuls albo na czym polega siła na przykład czerwonej pochodni bo wtedy nie będziecie wiedzieć jak używać większości z tych obwodów.ZAKOŃCZENIEdziękuje bardzo za uwagę można do mnie napisać co mam zrobić w kolejnym artykule mój mail to [email protected] (tak jakby co to proszę nie zadawać mi tam pytań) W następnym artykule pewnie znowu napiszę coś z minecraft lub z rocket league piszcie co wolicie.Jak będzie minecraft to może zrobię o przesyle wekteralnym albo o ciekawostkach a jak rocket league to nie wiem możecie do mnie napisać. (tak jakby co to gry o których mogę napisać to jakakolwiek gra w robloxie, o minecraft, rocket league, sims 4 albo garrys mod na razie tylko tle ponieważ z nich mam dosyć sporo informacji) artykuły będę publikował około trzy razy na tydzień a może więcej. Polecam czytać ponieważ będę publikował różne fajne rzeczy takie jak na przykład konkursy na kamienie dusz i tym podobneżegnam.