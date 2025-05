Poradnik do thresha (League of Legends)

Thresh... postać którą można kochać lub nienawidzić. Jest to obecnie jeden z najlepszych supportów(według wielu tier list jest obecnie w 1 tierze obok takich postaci jak np braum). Jednak thresh nie należy do najłatwiejszych postaci. Postaram się jednak troche przybliżyć grę nim.

Chciałbym jeszcze wspomnieć że thresh to mój main( pisząc ten poradnik posiadam na nim około 140 tysięcy punktów masterii) Wiem, że nie jest to dużo ale zawsze coś, grałem też dużo tą postacią przed wejściem systemu masterii.

Tak więc przejdzmy do sedna sprawy, tzn jak grać threshem.

Zacznijmy od buildu ponieważ jest on niezbędny do gry:

Zaczynamy z reliktową tarczą i 3 potionami lub 1 potionem i wardem.



Następnie polecam złożyć:

Oczywiście buty można kupować wymiennie z tabi ninja i mercurialami jeśli potrzeba tego naszej postaci, jednakże ja polecam buty mobilności ;).

Na 1 poziomie dodajemy q lub e to zależy od własnych preferencji ( Ja dodaje zawsze q ponieważ moim zdaniem jest bardziej potrzebne np w razie invade)

Na 2 poziomie polecam dodać e lub jeśli na 1 poziomie dodaliśmy e to q

Na 3 poziomie dodajemy latarnie(w)

Po 1 powrocie do bazy powinniśmy zaopatrzyć się w najważniejszy item dla każdego supporta jakim jest kamień widzenia:możemy jeszcze opcjonalnie ulepszyć naszą reliktową tarczę(jeśli starczy nam pieniędzy) oraz dokupić potiony i różowego warda.Przejdźmy do kolejnej ważnej sprawy tzn. do kolejności dodawania skilli

Następnie dodajemy skille w kolejności:

> > >



Czarami przywoływacza których używam są:

Błysk i wyczerpanie zamiast którego można używać podpalenia / Ja preferuję opcje z wyczerpaniem.



Kolejną rzeczą którą omówimy są runy i masterie:

Ja używam masterii 0/12/18



Oraz run:

Większa esencja pancerza x3

Większa pieczęć pancerza x5 + Większa pieczęć regeneracji manny



Większy glif odporności na magię x5 + Większy glif skalowania odporności na magię x4

Większy znak pancerza x9





Na kogo dobrze grać threshem?

Threshem najlepiej gra mi się na postacie ,,Papierowe'' jak sona, janna, nami Wszystkie te postacie raz złapane w q najczęściej umierają.

O wiele trudniej moim zdaniem gra sie na: Barda, Zileana, karme ze względu na ich poke + bard jak i zilean posiadają stuna a karma przyśpieszenie.

Najtrudniej threshem jest grać przeciwko: Morganie, alistarowi, tahm kenchowi, braumowi Morgana to największa kontra na thresha ze względu na jej tarcze. Braum, alistar oraz wspomniany tutaj tahm to postacie tankowane które z łatwością mogą bronić swoich carry przez co uniemożliwiają rzucenie dobrzego ,,hooka''



Na linii:

Twoim celem na lini jest łapanie przeciwników z q a następnie podrzucaniu ich z e (q,q,e). Gdy złapiemy przeciwnika i widzimy ze nadciąga nasz przyjaciel z jungli najlepiej użyć kombinacji skilli (q,w,q,e). Jeśli mamy naszą super umiejętność to używamy jej po zakończeniu q.

Często też możemy rzucić q i od razu e ponieważ nasz przeciwnik jest po prostu bliżej nas. Threshem trudno jest obijać przeciwników z autoatacków albo z czarow jak np karma, moim zdaniem najlepiej rzucić się na kogoś raz a porządnie tzn użyć całe combo i zabić przeciwnego carry.

W pożniejszej fazie gry:

W ,,late'' naszym głównym celem jest ochranienie naszych sojuszników ( Pomogą nam w tym itemy takie jak: zbocze góry i tarcza solari) i łapanie przeciwnego carry bądź midera. Thresh to poostać która najlepiej czuje się inicjując pojedynki drużynowe. Często warto nawet zginąć poniważ nasz team może zabić przeciwników. Nie możemy bać się śmierci. ,,Jest życie, jest śmierć, a potem jestem..ja''



Podsumowując chciałbym podkreślićm, że zdaje sobię sprawe z tego, że nie jestem najlepszym graczem na świecie i cały czas się ucze grać threshem i nie tylko. Poradnik ten ma na celu pomoc początkującym, i opowiedzieć o moim stylu gry zaawansowanym. Jeśli uważacie, że robie coś żle to napiszcie to w komenatrzu, chętnie poznam waszą opinię. ;)

Dziękuje

,,Widziałeś kiedyś swoją duszę? A chcesz ją zobaczyć?''