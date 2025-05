Opis gry Brookhaven RP - Roblox

W tym artykule przedstawię Wam grę Brookhaven RP na platformie Roblox. Zapraszam do czytania.

W grze mamy dostępne dwa edytory postaci. Pierwszym z nich możemy edytować takie informacje jak imię postaci, pracę i to czy mamy dziecko. Drugim edytory możemy za to zmienić wygląd naszej postaci. W pierwszej zakładce mamy mnóstwo gadżetów takich jak, np. kapelusze, fryzury lub plecaki. W drugiej zakładce znajdziemy mnóstwo ubrań. Są one podzielone na męskie i żeńskie, co ułatwia grę. Możemy też założyć gotowe komplety ubrań, które są zrobione raczej pod daną pracę. W trzeciej zakładce znajdują się takie opcje jak zmienianie rozmiaru postaci, koloru skóry oraz naszej twarzy. Ostatnia zakładka, a raczej przycisk, służy do zresetowania naszego skina do zwykłego, takiego jakiego mamy ustawionego w Robloxie.Brookhaven RP oferuje nam także menu, w którym możemy wybrać przedmioty. Są tam wszystkie rzeczy potrzebne do wykonywania danej pracy lub też po prostu przedmioty użytku domowego jak na przykład jedzenie lub odkurzacz. Niektóre przedmioty mają nawet swoją własną animację. Dzięki temu możemy zarówno zobaczyć rozbłysk jak i dźwięk strzału z pistoletu. W tym menu jest także bardzo funkcjonalny przycisk, aby usunąć wszystkie przedmioty z ekwipunku.Gra oferuje nam także szeroki wachlarz animacji, którym możemy używać podczas naszych roleplay. Są one bardzo dopracowane i realistyczne.W Brookhaven RP jest także całkiem spory wybór aut. Od tych potrzebnych do pracy, do tych cywilnych. Niestety część pojazdów jest zablokowana i można je odblokować jedynie używając robuxów. Jest to mały minus gry.W grze mamy dostępną dużą ilość domów. Niektóre z nich są specjalne jak na przykład nawiedzony dom lub schron atomowy. Niestety tutaj sprawa ma się podobnie jak z autami. Niektóre domy można postawić wyłącznie po zapłacie robuxami. Jednak takich domów jest raczej mniejszość.Brookhaven RP ma bardzo rozległą mapę. Gracze mają dostęp do miasta, gdzie mogą także odgrywać roleplay z przyjaciółmi lub innymi graczami. W grze znajduje się także małe jeziorko. Gracze w ustawieniach mają też dostęp do kilku schematów map. Polega to na tym, że możemy zmienić wygląd mapy, ale będzie on widoczny tylko dla nas. Jednym z przykładów takich schematów jest mapa wyścigowa. Dodaje ona do zwykłego miasta linię startu, finishu oraz strzałki, którymi powinni się kierować gracze podczas wyścigu.Mam nadzieję, że opis wam się spodobał i że kiedyś może dacie szansę tej grze. Co prawda czasem mogą nam się trafić serwery z samymi Chińczykami, ale jeśli znajdziemy odpowiedni to zabawa jest naprawdę fajna.