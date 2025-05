Opis czołgu T114 - War Thunder

W tym artykule opiszę czołg T114 z gry War Thunder. Zapraszam do czytania.

Czołg T114 to amerykański czołg lekki opracowany w latach 50. XX wieku. Był to prototypowy pojazd, który nigdy nie wszedł do produkcji seryjnej. Czołg T114 był projektowany z myślą o wzmocnieniu sił amerykańskich w okresie zimnej wojny, a jego głównym zadaniem miało być wsparcie sił zbrojnych w walce z lekkimi pojazdami opancerzonymi przeciwnika.

Czołg T114 miał długość 5,38 m, szerokość 2,82 m i wysokość 2,36 m. Jego masa wynosiła około 17,5 t. Był uzbrojony w działo kalibru 76 mm oraz karabin maszynowy kalibru 7,62 mm zamontowany na dachu wieży. Działo czołgu było w stanie przebić pancerz o grubości 122 mm z odległości 1 500 m. Zasilanie czołgu zapewniał silnik benzynowy o mocy 500 KM. Maksymalna prędkość czołgu wynosiła około 56 km/h, co pozwalało mu na szybkie przemieszczanie się na polu walki.

Czołg T114 był wyposażony w wieżę obrotową, która zapewniała 360-stopniowy kąt ostrzału. Wieża była również wyposażona w periskop, który pozwalał kierowcy na lepsze prowadzenie pojazdu podczas jazdy. Dodatkowo, czołg T114 był wyposażony w zewnętrzne głośniki, które umożliwiały załodze na przekazywanie komunikatów i sygnałów dźwiękowych na polu walki.

Czołg T114 był testowany przez armię amerykańską w latach 50. XX wieku, jednak ostatecznie nie został wprowadzony do produkcji seryjnej. Powodem tego była przede wszystkim jego zbyt mała masa, co czyniło go bardziej podatnym na uszkodzenia i mniej stabilnym na polu walki. Ponadto, amerykańska armia zdecydowała się skoncentrować na produkcji cięższych pojazdów opancerzonych, co spowodowało zakończenie prac nad projektem T114.

Czołg T114 był zaprojektowany z myślą o wzmocnieniu sił amerykańskich w okresie zimnej wojny. Jego głównym zadaniem miało być wsparcie sił zbrojnych w walce z lekkimi pojazdami opancerzonymi przeciwnika. Czołg ten miał wiele innowacyjnych rozwiązań, które miały wpłynąć na poprawę jego skuteczności w walce.

Jednym z innowacyjnych rozwiązań zastosowanych w czołgu T114 była zawieszenie hydropneumatyczne. System ten pozwalał na dostosowanie napięcia zawieszenia do warunków terenowych, co zapewniało większą stabilność i kontrolę nad pojazdem na nierównym terenie. Ponadto, czołg T114 był wyposażony w system ochrony przeciwkumulacyjnej, który miał na celu zminimalizowanie szkód spowodowanych przez pociski kierowane.

Czołg T114 był również wyposażony w system kierowania ogniem, który pozwalał załodze na bardziej skuteczne kierowanie ogniem. System ten składał się z radaru, który wykrywał cele na polu walki, oraz komputera, który obliczał trajektorię pocisku i informował operatora działa o korektach, które należy wprowadzić. W ten sposób załoga czołgu była w stanie skutecznie zwalczać cele na dużych odległościach.

Czołg T114 miał również wiele cech, które czyniły go bardziej mobilnym i wszechstronnym na polu walki. Pojazd miał niski profil, co czyniło go trudnym do zlokalizowania przez przeciwnika. Ponadto, czołg T114 był w stanie przemieszczać się po wodzie dzięki specjalnym rurkom, które pozwalały na wypuszczanie wody z zbiorników po obu stronach pojazdu.

W sumie wyprodukowano tylko 3 prototypy czołgu T114. Po zakończeniu testów przez armię amerykańską, prototypy te zostały wycofane ze służby i nie były już wykorzystywane w żadnym celu. Mimo to, czołg T114 był ważnym projektem w historii amerykańskiej technologii wojskowej, a wiele rozwiązań zastosowanych w tym pojazdzie znalazło zastosowanie w późniejszych modelach czołgów.