Opis czołgu T54E1 - War Thunder

W tym artykule opiszę czołg T54E1 z gry War Thunder. Zapraszam do czytania.

Czołg T54E1 był ważnym pojazdem w historii amerykańskiej broni pancernej. Pojawił się on w okresie powojennym i wziął udział w wielu konfliktach, w tym w wojnie w Korei i w Wietnamie. Jego unikalne rozwiązania techniczne i wyposażenie z pewnością zasługują na bliższe przyjrzenie się.

Czołg T54E1 był czołgiem średnim, skonstruowanym w USA w latach 50. XX wieku. Był to prototypowy pojazd zaprojektowany jako odpowiedź na rozwój nowych technologii pancernych w Związku Radzieckim. Czołg T54E1 był pierwszym amerykańskim czołgiem, który miał automatyczną przekładnię mechaniczną i hydropneumatyczną zawieszenie.

Głównym uzbrojeniem czołgu T54E1 był 90-milimetrowy działo M41, które mogło wystrzeliwać różne rodzaje pocisków, w tym pancerz przeciwpancerny, kumulacyjny, odłamkowy oraz dymny. Dodatkowo, czołg był wyposażony w dwa karabiny maszynowe kalibru 7,62 mm, umieszczone na masce i wieży. Jednak najbardziej charakterystycznym elementem uzbrojenia były cztery wyrzutnie pocisków rakietowych T132, umieszczone na wieży. Każda z wyrzutni mogła pomieścić 7 rakiet M31, co dawało łącznie 28 pocisków.

Czołg T54E1 był napędzany silnikiem benzynowym Continental AV-1790-5B, o mocy 810 koni mechanicznych. Miał prędkość maksymalną wynoszącą 45 km/h i zasięg wynoszący około 160 km. Zawieszenie czołgu składało się z pięciu kół jezdnych po każdej stronie, z których pierwsze i ostatnie były wyposażone w układy jezdne z amortyzatorami hydraulicznymi. Pozwalało to na lepszą stabilizację pojazdu podczas jazdy po nierównym terenie.

Czołg T54E1 był wyposażony w zbiornik paliwa o pojemności 974 litrów, co pozwalało na dłuższe operacje bojowe. Kabina załogi składała się z trzech członków: kierowcy, działonowego i dowódcy czołgu. Kierowca zajmował miejsce z przodu pojazdu, po lewej stronie, zaś dowódca i działonowy zajmowali miejsca w wieży.

T54E1 był rozwinięciem czołgu T54, który miał lepsze opancerzenie i optymalizację układu jezdnego, co zapewniało mu lepsze osiągi. Czołg T54E1 wyróżniał się także nowoczesną armatą kalibru 105 mm oraz zaawansowanym systemem celowniczym. W latach 60. XX wieku czołg T54E1 został zastąpiony przez bardziej zaawansowany czołg M60, który wchodził w skład amerykańskiej armii do końca zimnej wojny.

Czołg T54E1 był testowany podczas wojny w Korei, ale nie został tam wprowadzony do służby. Po zakończeniu wojny, T54E1 został wycofany ze służby i zastąpiony przez bardziej zaawansowane czołgi. Wprowadzenie T54E1 było istotnym krokiem w rozwoju amerykańskich czołgów, gdyż pozwoliło na unowocześnienie istniejących już maszyn i zwiększenie ich skuteczności w walce.

Czołg T54E1 miał długość 9,42 m, szerokość 3,63 m i wysokość 3,26 m. Masa pojazdu wynosiła około 50 ton. Załoga składała się z czterech osób: kierowcy, dowódcy, ładowniczego i strzelca. Zasilanie zapewniał silnik benzynowy Continental AV-1790-3 z 12-cylindrową konstrukcją chłodzenia cieczą, który rozwijał moc 810 KM. Maksymalna prędkość czołgu wynosiła około 48 km/h na drodze i 32 km/h w terenie.



Podsumowując, czołg T54E1 był udanym projektem z okresu zimnej wojny, który miał wiele innowacyjnych cech. Był on jednym z pierwszych czołgów, który wprowadził wiele nowych technologii, takich jak stabilizatory dział, zautomatyzowany system ładowania i specjalne systemy chłodzenia. Mimo iż nie wszedł do powszechnego użytku w armii amerykańskiej, jego technologie zostały wykorzystane do rozwoju późniejszych czołgów. W grze War Thunder, T54E1 jest ciekawą opcją dla graczy preferujących szybkie, lekkie czołgi, które oferują duży potencjał do zadawania obrażeń i umożliwiają skuteczne manewrowanie na polu bitwy.