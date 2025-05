Opis czołgu M60 - War Thunder

W tym artykule opiszę czołg M60 z gry War Thunder. Zapraszam do czytania.

Czołg M60 to amerykański czołg podstawowy, który wszedł do służby w latach 60. XX wieku i był użytkowany przez wiele państw na całym świecie. Był to kontynuacja linii czołgów Patton, która zaczęła się od M46 Patton, a następnie przeszła do M47, M48 i M60.

Czołg M60 miał długość 9,52 m, szerokość 3,63 m i wysokość 3,07 m. Jego masa wynosiła około 50 ton. Był uzbrojony w działo M68 kalibru 105 mm, które było zdolne do strzelania różnymi rodzajami amunicji, w tym podkalibrowej, kumulacyjnej i wybuchowej. Działo było wyposażone w system automatycznego ładowania, co umożliwiało szybszą obsługę. Dodatkowo, czołg był uzbrojony w dwa karabiny maszynowe kalibru 7,62 mm.

Czołg M60 był napędzany przez silnik wysokoprężny o mocy 750 KM, który zapewniał mu maksymalną prędkość wynoszącą około 48 km/h. Zasięg czołgu wynosił około 500 km. Był wyposażony w system ochrony przed promieniowaniem cieplnym i urządzenia do walki w warunkach nocy, co czyniło go bardziej skutecznym na polu walki.

Czołg M60 był wyposażony w wieżę obrotową, która zapewniała kierowcy i strzelcowi 360-stopniowy kąt ostrzału. Wieża była również wyposażona w system stabilizacji, co pozwalało na prowadzenie ognia podczas jazdy. Dodatkowo, czołg był wyposażony w system kierowania ogniem, który umożliwiał dokładne wyznaczanie celów i efektywny ostrzał.

Czołg M60 był używany przez wiele państw na całym świecie, w tym przez Stany Zjednoczone, Izrael, Turcję, Egipt i Iran. W trakcie swojej kariery był modernizowany i ulepszany. Jego wersje modernizacyjne obejmowały m.in. dodanie systemu kierowania ogniem, zmiany w konstrukcji wieży i modernizacje systemów ochrony przed pociskami przeciwpancernymi. Czołg M60 był stosowany w wielu konfliktach zbrojnych, m.in. w wojnie wietnamskiej, wojnie sześciodniowej, wojnie koreańskiej i wojnie w Zatoce Perskiej.

Oprócz standardowej wersji czołgu M60, powstały również różne warianty tego pojazdu, m.in. czołg dowódcy M60A2, czołg zmechanizowany M728 do niszczenia min, czołg inżynieryjny M60A1 AVLB, a także pojazd szkolno-treningowy M60A1E1.

W chwili obecnej czołgi M60 nie są już aktywnie wykorzystywane przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych, a wiele z nich zostało sprzedanych lub przekazanych innym krajom, w tym Izraelowi, Grecji, Turcji czy Egiptowi. Mimo to, wciąż pozostają ważnym elementem historii amerykańskich sił zbrojnych oraz symbolem zimnowojennych zmagań o przewagę w dziedzinie wojskowości.