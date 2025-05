[CS:GO] Kilka ładnych i tanich skinów do pistoletu Five-Seven!

Pierwszym skinem w tym artykule będzie skin Five-Seven Capillary, który pochodzi ze skrzynki Spectrum. Pomalowany jest na szaro, lecz ma niebieskie i różowe paski. Ogólnie jest jakości wojskowej, czyli jest on niebieskim skinem. Za stan Field-Tested zapłacić musimy 26 groszy, natomiast za stan Factory New już 57 groszy.





Drugim skinem w dzisiejszym zestawieniu będzie skin Five-Seven Flame Test. Skin ten pochodzi z dotychczas najnowszej skrzynki, mianowicie ze skrzynki Clutch. Górna część tego skina pomalowana jest na kolor fioletowy, na którym namalowane są srebrne detale. Five-Seven Flame Test jest również skinem jakości wojskowej, tak jak poprzednio wymieniony skin. W stanie Field-Tested, Flame Test wart jest 25 groszy. W formie Factory New, skórka ta kosztuje ponad 76 groszy.





Kolejnym, czyli trzecim już skinem jest skin Five-Seven Copper Galaxy. Pochodzi on z kolekcji The Arms Deal 3. Pomalowany jest tylko w części górnej, tak samo jak poprzedni skin. Jednak ten skin pomalowany jest na kolor brązowy (na zdjęciach wygląda, jakby pomalowany był na kolor złoty, lecz tak nie jest. W grze jest pomalowany na brąz). Skin ten jest jakości spoza obiegu, czyli jest on skinem fioletowym. Five-Seven Copper Galaxy w stanie Field-Tested kosztuje prawie 2zł, bo 1,96zł. Za 27 groszy więcej, kupić możemy tego skina w stanie Factory New.





Czwartym, przed ostatnim skinem w dzisiejszym zestawieniu będzie skin Five-Seven Monkey Business. Jest to chyba najładniejszy (moim zdaniem) skin, który dziś przedstawię. Pochodzi on ze skrzynki Chroma 2 i jego jakość to klasa „poufne”, czyli ten pistolet jest skinem różowym. Cały ten skin pomalowany jest na kolor niebieski, wraz z namalowanym, żółtym bananem. Jedynie spust jest koloru błękitnego. Forma Field-Tested tego skina kosztuje około 3,86zł, natomiast stan Minimal Wear 15,96zł. Niestety na rynku Steam nie znajdziemy tego skina w jakości Factory New.





Piątym, czyli ostatnim skinem w tym artykule będzie skin Five-Seven Case Hardened, który pochodzi z kolekcji The Arms Deal 2. Tak samo jak w skinach, które wymieniłem poprzednio, temu pistoletowi również została pomalowana tylko górna część. Jest ona niby pomalowana tak, że znajduje się tam wiele kolorów, lecz każdy skin z rodziny Case Hardened wygląda inaczej. Niektóre patterny tego skina wyglądają tak, że skin jest cały na niebiesko, a niektóre wręcz przeciwnie. Droższe są oczywiście te, które mają najwięcej niebieskiego koloru. Przejdźmy jednak do cen tego pistoletu w danych jakościach. Za stan Field-Tested zapłacić musimy 4,53zł, natomiast za stan Factory New już ponad 18,60zł.





To już koniec tego artykułu. Myślę, że skiny, które dzisiaj przedstawiłem spodobają Wam się. Większość z nich już kiedyś posiadałem, więc mogę je Wam śmiało polecić. Zapraszam Was również to przeczytania moich poprzednich artykułów, a tymczasem ja już się z wami żegnam i pozdrawiam.



Artykuł napisany przez MisteerBlaack.