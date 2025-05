Witam. W tym artykule przedstawię Wam kilka ładnych i tanich skinów do pistoletu CZ75-Auto. Dawno nie było artykułu o tematyce CS:GO, za co Was bardzo przepraszam. A więc zaczynajmy!

[CS:GO] Kilka ładnych i tanich skinów do pistoletu CZ75-Auto!

Pierwszym skinem, którego dziś Wam przedstawię będzie skin CZ75-Auto Twist. Jest on jakości wojskowej oraz pochodzi ze skrzynki Huntsman. Jest to bardzo prosty skin, bo pomalowany jest on tylko na dwa kolory – na szaro i biało. W górnej części skina można zauważyć kilka białych spirali. Jest to bardzo tani skin, bo za stan Field-Tested zapłacić musimy jedynie 64 grosze, natomiast za stan Factory New zapłacić musimy już prawie cztery złote, bo aż 3,92zł.





Kolejnym skinem w tym artykule będzie skin CZ75-Auto Tigris. Jest to jeden z najpopularniejszych skinów do tej broni i myślę, że każdy tego skina zna. Skin CZ75-Auto Tigris jest jakości spoza obiegu oraz pochodzi ze skrzynki Breakout. Pomalowany jest na pomarańczowo i posiada czarne pasy tak, aby wyglądało to na tygrysie pasy. Za ten skin w stanie Field-Tested zapłacić musimy jedynie 1,53zł, a za stan Factory New już około 9,40zł.





Następnym skinem będzie dość nowy skin, a mianowicie CZ75-Auto Eco. Pochodzi z najnowszej skrzynki Horizon i jest on jakości spoza obiegu. Pomalowany jest na kolor zielony oraz biały. Posiada on kilka napisów w kolorze białym, oraz kod kreskowy. Z racji tego, że ten skin jest nadal nowy, jego cena jest wysoka i bardzo szybko się zmienia. W stanie Field-Tested, tego skina możemy kupić już za 4,36zł. Stan Factory New dla tego skina przekracza już 15zł, bo kosztuje około 17,37zł. Jeżeli ktoś chciałby kupić tego skina, to polecam Wam poczekać aż cena skrzynki spadnie. Wtedy również spadnie cena wszystkich skinów z niej pochodzących.





Czwarty skin to CZ75-Auto Yellow Jacket. Jakość tego skina jest klasy ,,poufne’’ i pochodzi on ze skrzynki Falchion. Skin ten pomalowany jest na dwa kolory, a mianowicie żółty i szary. Cena tego skina nie jest wysoka, bo już za około 8,18zł możemy kupić tego skina w jakości Field-Tested. Stan Factory New dla tego skina przekracza już 30zł i dostępny jest na rynku Steam za około 30,87zł.





Ostatnim skinem w tym artykule będzie skin CZ75-Auto Xiangliu. Skin ten jest jakości ,,poufne’’ tak samo jak poprzedni skin, który opisywałem. CZ75-Auto Xiangliu pochodzi ze skrzynki Spectrum i jest on pomalowany na kilka kolorów. Wśród nich są kolory takie jak: złoty, szary, fioletowy i różowy. Na tym skinie można dojrzeć również kilka wężów, które są widoczne chociażby w górnej części skina. Jest to bardzo ładny skin i jego cena jest w granicach tolerancji. Sam posiadałem takiego skina i mogę Wam go stanowczo polecić. W stanie Field-Tested możemy dostać tego skina za 10,77zł, natomiast w stanie Factory New już 18.86zł.





W tym momencie doszliśmy do końca tego artykułu. Zapraszam Was do przeczytania moich poprzednich, a tymczasem ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam.

Artykuł napisany przez MisteerBlaack.