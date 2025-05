Witajcie! W tym artykule przedstawię Wam kilka ładnych i tanich skinów do pistoletu Glock-18.

[CS:GO] Kilka ładnych i tanich skinów do pistoletu Glock-18!

Zaczynamy od skina, który jest jakości wojskowej i jak na swoją cenę jest bardzo ładny i również prosty. Skin Glock-18 Candy Apple to skin pochodzący z kolekcji Italy. Cały ten skin to tylko pomalowana górna część glocka-18 na kolor czerwony. Jest bardzo prosty, ale bardzo mi się podoba. Jego cena jest strasznie niska, bo za stan Field-Tested zapłacić musimy zaledwie 1,26zł, a w stanie Factory New, skin ten kosztuje tylko 1,88zł.





Drugi skin w dzisiejszym artykule nazywa się Glock-18 Royal Legion. Jest on jakości spoza obiegu i pochodzi ze skrzynki Wildfire. Pomalowany został głównie na kolor pomarańczowy, lecz w górnej części skina jest pomalowany na szaro wraz z jasnymi wzorkami w postaci liści. Można powiedzieć, że skin ten jest tani, a bardzo ładny, bynajmniej moim zdaniem. Glock-18 Royal Legion w stanie Field-Tested kosztuje tylko 1,78zł, a w stanie Factory New już znacznie drożej, bo 11,57zł.





Następny skin to Glock-18 Wneasel. Jest jakości spoza obiegu i pochodzi ze skrzynki Gamma 2. Na skinie namalowana jest łasica pośród wielu kwiatów i liści, które są pomalowane na kolor brązowy. Osobiście sam miałem tego skina i mogę go wam polecić. Jest on również tani, bo w stanie Field-Tested kosztuje jedynie 1,80zł. Stan Factory New dla tego skina różni się cenowo od poprzedniego o niecałą złotówkę i kosztuje 10,62zł.





Kolejny skin, którego Wam dziś przedstawię to Glock-18 Moonrise. Tak jak skin poprzedni, jest jakości spoza obiegu. Pochodzi ze skrzynki Clutch, która miała swoją premierę w walentynki tego roku. Skin przedstawia jak sama nazwa wskazuje – zachód słońca. Widać tam miasto bogate w wieżowce. Na skinie widać również księżyc i gwiazdy, które towarzyszą niebu pomalowanemu na kilka odcieni koloru fioletowego. Za stan Field-Tested dla tego skina zapłacić musimy 3,42zł, natomiast za stan Factory New około 10,27zł.





Ostatni skin w tym artykule jest trochę droższy od poprzednich skinów których opisałem i nazywa się Glock-18 Water Elemental. Jego jakość jest klasy ,,poufne’’ i pochodzi ze skrzynki Breakout. Skin został pomalowany na kolor różowy, na którego tle ukazany został stwór wodny, który jest koloru niebieskiego. Obok niego widoczne są również krople wody. Ten skin również posiadałem i jest godny polecenia. Skin ten w stanie Field-Tested kosztuje 11,76zł, a w stanie Factory New już ponad 28,83zł.





To już koniec tego artykułu. Zachęcam sprawdzić poprzednie artykuły, a tymczasem ja się z Wami żegnam i pozdrawiam.

Artykuł napisany przez MisteerBlaack.