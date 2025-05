B-17G (Izrael) - War Thunder

B-17G (Izrael) to ciężki samolot bombowy w grze War Thunder, znany ze swojej roli w II wojnie światowej. Opracowany przez amerykańską firmę lotniczą Boeing, samolot ten był szeroko stosowany przez siły alianckie podczas wojny. W tym artykule przyjrzymy się bliżej B-17G (Izrael), jego historii, specyfikacji i roli w grze.

Historia

B-17G należał do słynnej serii samolotów Boeing B-17 Flying Fortress. Został zaprojektowany głównie do strategicznych misji bombowych przeciwko wrogim celom podczas II wojny światowej. B-17G był jednym z ostatnich wariantów serii i był produkowany w dużych ilościach, aby zaspokoić wysokie zapotrzebowanie na ciężkie bombowce przez siły alianckie.



B-17G odegrał znaczącą rolę w kilku głównych operacjach podczas wojny, w tym w bombardowaniu niemieckich celów przemysłowych i wojskowych, bombardowaniu celów Osi we Włoszech oraz bombardowaniu japońskich celów na Pacyfiku. Po wojnie wiele B-17G zostało przekształconych do użytku cywilnego, takich jak ładunki i operacje przeciwpożarowe.



B-17G (Izrael) w War Thunder jest unikalnym wariantem samolotu, ponieważ został on szeroko zmodyfikowany i unowocześniony przez Izraelskie Siły Powietrzne po wojnie. Został wyposażony w zaawansowaną elektronikę i uzbrojenie, co czyni go groźnym samolotem w grze.





Specyfikacja Techniczna

B-17G był czterosilnikowym ciężkim samolotem bombowym, którego długość wynosiła 22,66 metra, rozpiętość skrzydeł 31,62 metra, a wysokość 5,85 metra. Jego maksymalna masa startowa wynosiła 32 660 kg, a prędkość maksymalna 462 km/h. Samolot miał zasięg 3 750 km, co pozwalało mu na łatwe wykonywanie misji dalekiego zasięgu.



B-17G był napędzany czterema silnikami radialnymi Wright R-1820-97, z których każdy wytwarzał moc 1200 koni mechanicznych. Uzbrojony był w maksymalnie 13 karabinów maszynowych kalibru .50, które służyły do celów obronnych. Samolot miał maksymalny ładunek bombowy 6.000 kg i był zdolny do przenoszenia różnych bomb, w tym bomb wysokowybuchowych, zapalających i odłamkowych.



Załoga B-17G składała się z 10 osób, w tym pilota, drugiego pilota, nawigatora, bombardiera, mechanika pokładowego, radiooperatora i czterech strzelców. Dzięki solidnej konstrukcji i niezawodnym silnikom samolot był dobrze przystosowany do wykonywania dalekich misji bombowych. Jego zdolność do pochłaniania wielu obrażeń i utrzymywania się w powietrzu przyniosła mu przydomek "Latającej Fortecy".





W Grze

W War Thunder B-17G jest potężnym ciężkim samolotem bombowym, który doskonale sprawdza się w misjach bombowych na dużej wysokości. Jego maksymalny ładunek wynosi 8000 funtów i może przenosić wiele różnych bomb, w tym bomby wybuchowe, zapalające i odłamkowe.



13 karabinów maszynowych kalibru .50 rozmieszczonych w różnych miejscach samolotu zapewnia doskonałą obronę przed wrogimi myśliwcami. B-17G jest również wyposażony w zaawansowaną elektronikę i radar, utrudniając wrogim myśliwcom niezauważone podejście.



Pod względem osiągów, B-17G jest stosunkowo powolny w porównaniu z innymi samolotami w grze, ale jego solidna konstrukcja i wytrzymałość sprawiają, że jest trudnym przeciwnikiem do zlikwidowania. Jego zdolność do absorpcji wielu obrażeń i kontynuowania lotu pozwala mu na wykonywanie lotów bombowych nawet po otrzymaniu ciężkich obrażeń.



Ogólnie rzecz biorąc, B-17G to doskonały ciężki samolot bombowy, który doskonale nadaje się do misji bombowych dalekiego zasięgu w War Thunder. Jego defensywne uzbrojenie i zaawansowana elektronika sprawiają, że jest on trudnym przeciwnikiem dla wrogich myśliwców, a jego odporność na uszkodzenia czyni go cennym nabytkiem dla każdej drużyny.





Podsumowanie

B-17G (Izrael) to ciężki samolot bombowy, który odegrał znaczącą rolę w II wojnie światowej. Został zaprojektowany do strategicznych misji bombowych przeciwko celom wroga i był szeroko stosowany przez siły alianckie podczas wojny. B-17G miał 10-osobową załogę i był uzbrojony w maksymalnie 13 karabinów maszynowych kalibru .50. Jego maksymalny ładunek bombowy wynosił 6000 kg i był w stanie przenosić różne bomby. W War Thunder B-17G jest potężnym ciężkim samolotem bombowym, który doskonale sprawdza się w misjach bombowych na dużej wysokości. Jego zaawansowana elektronika i uzbrojenie obronne czynią go trudnym przeciwnikiem dla wrogich myśliwców, a jego zdolność do pochłaniania obrażeń sprawia, że jest cennym nabytkiem dla każdej drużyny.