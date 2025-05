Sherman Vc (Włochy) - War Thunder

Sherman Vc (Włochy) to modyfikacja amerykańskiego czołgu M4 Sherman, która była używana przez armię włoską podczas II wojny światowej. Był uzbrojony w działo 75 mm i był jednym z najczęściej używanych czołgów w armii włoskiej. W tym artykule poznamy historię, specyfikację i taktykę Shermana Vc (Włochy)

Historia

Podczas II wojny światowej armia włoska bardzo potrzebowała nowoczesnych czołgów, aby stawić czoła siłom alianckim. Włosi mieli braki w produkcji i projektowaniu czołgów, więc zwrócili się o pomoc do partnera z Osi, Niemiec. Niemcy dostarczyli Włochom szereg czołgów, w tym Panzer III i Panzer IV. Jednakże Włosi nabyli również od swoich niemieckich sojuszników kilka amerykańskich czołgów M4 Sherman. Te Shermany zostały zmodyfikowane przez Włochów, aby lepiej odpowiadały ich potrzebom i zostały oznaczone jako Sherman Vc.



Włoski Sherman Vc brał udział w działaniach na wielu frontach, w tym we Włoszech, Jugosławii i Grecji. Używano go zarówno w operacjach defensywnych, jak i ofensywnych, i choć nie był tak zaawansowany jak niektóre czołgi wystawiane przez aliantów, wciąż stanowił groźnego przeciwnika na polu walki. Pomimo swojej skuteczności, Sherman Vc został ostatecznie wycofany ze służby przez armię włoską w latach powojennych.





Specyfikacja Techniczna

Sherman Vc był zmodyfikowaną wersją amerykańskiego czołgu M4 Sherman, który był używany przez armię włoską podczas II wojny światowej. Czołg miał około 19 stóp długości, 9 stóp szerokości i 8 stóp wysokości, a ważył około 30 ton. Czołg był napędzany 9-cylindrowym radialnym silnikiem benzynowym, co dawało mu prędkość maksymalną około 30 mil na godzinę na drogach utwardzonych i zasięg około 120 mil.



Jedną z najważniejszych modyfikacji dokonanych przez Włochów w M4 Sherman było zastąpienie oryginalnej armaty 75 mm nowym działem 75 mm L/34. Działo to było krótsze od oryginału, ale miało wyższą prędkość pocisku, co dawało mu lepsze możliwości penetracji pancerza. Zmodyfikowano również pancerz czołgu, dodając dodatkowe poszycie z przodu czołgu, aby zwiększyć jego ochronę przed ogniem wroga.



Sherman Vc miał pięcioosobową załogę, w skład której wchodzili: dowódca, kierowca, działonowy, ładowniczy i współkierowca/operator maszynowy. Czołg posiadał szereg uzbrojenia dodatkowego, w tym 7,92 mm karabin maszynowy Breda zamontowany w kadłubie i 12,7 mm karabin maszynowy zamontowany na wieży.



Ogólnie rzecz biorąc, Sherman Vc był niezawodnym i skutecznym czołgiem, który dobrze służył armii włoskiej podczas II wojny światowej. Choć nie był tak zaawansowany jak niektóre czołgi aliantów, jego modyfikacje dawały mu znaczną przewagę na polu walki.





W Grze

W War Thunder, Sherman Vc jest czołgiem średnim rangi III w drzewku Włoskich Sił Lądowych. Jego Battle Rating wynosi 5.0, a odblokowuje się go po zbadaniu jego poprzednika, M4 Tipo IC.



W grze, Sherman Vc może pochwalić się doskonałą penetracją pancerza i celnością dzięki 75 mm armacie L/34, która może z łatwością zniszczyć większość wrogich czołgów w jego Battle Rating. Mobilność czołgu jest również dobra, z prędkością maksymalną około 40 km/h, co pozwala mu na szybkie manewrowanie po polu bitwy i flankowanie wrogich czołgów.



Jednak ochrona przeciwpancerna Shermana Vc jest niewystarczająca w porównaniu z innymi czołgami tej klasy bojowej i może on zostać łatwo zlikwidowany przez dobrze rozmieszczone strzały z czołgów przeciwnika. Dodatkowo, czas przeładowania czołgu jest stosunkowo wolny, co oznacza, że nietrafione strzały mogą być kosztowne.



Ogólnie rzecz biorąc, Sherman Vc to solidny czołg, który dzięki swojemu potężnemu działku sprawdza się w walce na dalekim dystansie, ale wymaga starannego pozycjonowania i pracy zespołowej, aby nie narażać swojego słabego pancerza na ostrzał wroga.





Podsumowanie

Sherman Vc to zmodyfikowana wersja amerykańskiego czołgu M4 Sherman, która była używana przez armię włoską podczas II wojny światowej. Był uzbrojony w działo 75 mm L/34 i miał dodatkowe poszycie pancerne dodane do przodu czołgu dla zwiększenia ochrony. W War Thunder, Sherman Vc jest czołgiem średnim rangi III w drzewku Italian Ground Forces, z Battle Rating 5.0. Jest to solidny czołg, który dzięki swojemu potężnemu działu doskonale sprawdza się w walce na dalekim dystansie, ale jego słaba ochrona pancerza i powolny czas przeładowania wymagają ostrożnego pozycjonowania i pracy zespołowej, aby uniknąć wystawienia go na ogień wroga.