Assassin's Creed Unity - Assassini w Paryżu

Seria Assassin's Creeda zawsze miała wiele powiązań z prawdziwą historią Assassin's Creed Unity nie odstaje od tego zwyczaju. Praktycznie cała fabuła opiera się na prawdziwych wydarzeniach z przeszłości. Ta część gry wysyła nas do XVIII wiecznego Paryża, podczas gdy we Francji odbywa się rewolucja francuska. W dodatku przez cały czas trwa wielka tajna wojna pomiędzy bractwem Assassinów a zakonem Templariuszy, którym jedynym pragnieniem jest zdobycie władzy za wszelką cenę.Głównym bohaterem gry nie jest całe bractwo Assassinów lecz Arno Dorian, który stracił ojca gdy był dzieckiem. W celu zemsty dołączył do bractwa Assassinów by dzięki nabytym tam umiejętnością odnaleźć i pomścić swojego ojca, ale zanim dotrze do swojego celu będzie musiał wyeliminować ludzi, którzy staną mu na drodze tak jak przystało na Assassina czyli cicho, dyskretnie i skutecznie. W dodatku Arno musi stawić czoła nie tylko Templariuszom, ale i swojemu sumieniu, ponieważ dręczy go to że nie mógł nic zrobić by uratować swojego ojca, by odkupić swoje winy rusza na poszukiwanie Assassinów, aby móc im pomóc i zyskać odkupienie dla samego siebie.Do tej części gry poza inną fabułą zobaczymy udoskonalone poruszanie, się które pozwala nareszcie schodzić swobodnie z budynków. Po ukończeniu wątku fabularnego zostaje nam mnóstwo zadań pobocznych takich jak pomoc innym, a także synchronizacja punktów widokowych, które pozwalają później szybko się przemieszczać z jednego końca mapy na drugi, a mapa jest naprawdę duża. A na załączonym zdjęciu to tylko kawałek mapy.Mnóstwo zadań pobocznychŚwietna oprawa graficznaRozległa mapaKlimat rewolucji francuskiej, z historycznymi postaciamiZwalniające animacjeTo już koniec artykułu. Dziękuje wam za poświęcony czas i za każdą pozytywną ocenę. Zapraszam was także do przeczytania innych artykułów mojego autorstwa. Dajcie znać w komentarzach czy artykuł wam się podobał.