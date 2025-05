Assassin's Creed Rogue - Recenzja

Fabuła

(UWAGA! TEN WĄTEK ZAWIERA SPOJLERY Z GRY!!!)



Rozgrywka

(W tym miejscu opisałem najważniejsze według mnie elementy bo jest tego cała masa)



System walki



Grafika i klimat





Wymagania

System operacyjny: Windows 7 SP1 lub Windows 8/8.1 (wyłącznie wersje 64-bitowe)

Procesor: Intel Core2Quad Q6600 (2,4GHz) lub AMD Athlon II X4 620 (2,6 GHz

RAM: 2GB.

Karta graficzna: nVidia GeForce GTS 450 lub AMD Radeon HD5670 (1024MB VRAM ) lub Intel HD4600

) lub Intel HD4600 DirectX: DirectX June 2010 Redistributable.

Miejsce na dysku twardym: 11,4 GB

Karta dźwiękowa: kompatybilna z DirectX

Wspierane urządzenia peryferyjne: kontroler Xbox 360, Tobii EyeX Controller, SteelSeries Sentry

Podsumowanie



Assassin's Creed Rogue - gra została stworzona przez Ubisoft Sofia, wydana przez firme Ubisoft. Jest to siódma część z głównej serii, będąc sequelem Assassin's Creed IV: Black Flag. Gra została wydana na PC, PS3 i Xbox 360 (była to jedna z ostatnich części z serii kt wydanych na konsole PS3 i Xbox 360). Wyszła na konsole w 2014 r a na PC w 2015. Przez wielu graczy uważana jest za słabe połączenie Assassin's Creed III i Assassin's Creed IV przez co wielu fanów uważa ją za najgorszą z serii, choć jej fabuła "trochę" różni się od innych pozostałych części. Chcesz dowiedzieć się więcej ? Zapraszam do recenzji <3.Fabuła gry osadzona jest w wieku XVII podczas tz. wojny siedemnastoletniej, głownie w Ameryce Północnej części wschodniej. Wcielamy się w Shay'a Patrick'a Cormac'a który jest dwudziestoletnim rekrutem bractwa assasynów. Na początku wszystko wygląda jak kolejny Assassin's Creed z serii - pomagamy assasynom, zabijamy ważnych templariuszy itd. Po pewnym młody rekrut zostaje wysłany do Lizbony, w celu zdobycia mitycznego artefaktu. Gdy go odnajdujemy, powodujemy trzęsienie ziemi które niszczy całe miasto, a przy pomocy przypadku i umiejętności Shay'a uciekamy na statek. Wiedzący, że podobne trzęsienie ziemi miało miejsce na Haiti, kwestjonujemy metody i cel walki jeszcze naszych sojuszników i zdradzamy swoich towarzyszy. Po pewnym czasie dołączamy do bractwa Templariuszy - największych wrogów Assasynów. Od teraz zaczynamy likwidować zabójców, którzy opanowali prawie cały Nowy York i wyspy. Podczas misji pojawiają się takie postacie jak Haytham Kenway (drugoplanowy antagonista z Assassin’s Creed III), George Washington czy Benjamin Franklin.Cała gra ma pewien motyw gry RPG połączony ze skrytym zabijaniem .W Rogue pojawia się rozległy system żeglowania i walk morskich jak m.in w w Assassin’s Creed IV. Możemy ulepszać nasz statek od siły strzału kul armatnich po liczbę marynarzy. Możemy napadać np. galery z niewolnikami, całe floty wroga czy statki kupieckie. Mamy również możliwość przejmowania fortów na morzu, jak i wyspach czy Nowy Yorku. Trzeba wspomnieć również o polowaniach które były ważną częścią Assassin's Creed III, przez które możemy ulepszać nasz pancerz lub pojemności różnego rodzaju broni, do czego przejdziemy za chwilę :) . W grze mamy MNÓSTWO znajdziek jak i misji pobocznych takich jak zbieranie nut z szantami którego mogą śpiewać marynarze co dodaje pewien klimat, lub polowania na legendarne zwierzęta morskie i lądowe.W grze możemy stoczyć legendarne bitwy, które są wielkim wyzwaniem dla graczy, ale jeśli się uda także i wielką satysfakcją.System walki w Assassin's Creed Rogue nie różni się za bardzo od innych części z serii. Ogólnie preferowane przez grę jest likwidowanie przeciwników po cichu - w wielu miejscach ciężko jest walczyć otwarcie z przeciwnikami. System skradania i "manipulacji" sztuczną inteligencją jest na wysokim poziomie.W grze mamy wiele broni pomocniczych takich jak np. bomby dymne, strzałki usypiające, strzałki rozścieczające itp.Oczywiście standardową bronią naszego nieugiętego zabójcy jest ukryte ostrze które bardzo często się przydaje.Na koniec tego punktu chciałbym wspomnieć o przeciwnikach. Przeciwnicy w grzę są bardzo różni - silni, szybcy, podstępni, nie mądrzy (głupi, słabi). Na każdego z nich trzeba zastosować inną taktykę w czasie otwartej walki, przez co na poczatku jest to fajna zabawa i wyzwanie.W tym miejscu trzeba też wspomnieć o parkurze który jest nieodłącznym elementem serii.W grze wiele miejsc i aktywności pobocznych jest związanych z tą czynnością. Nie różni się on za bardzo od tych z poprzednich części. Został on jedynie troszeczkę poprawiony.Ogólnie rzecz ujmując grafika jest w grze jak na tamte czasy produkcji jest bardzo dobra. Jest w niej dopracowanych wiele elementów takich jak np. chodzenie po śniegu, wyjście z wody lub z deszczu, wygląd miejsc czy chociażby interakcje z różnymi przedmiotami jak i ludźmi.Klimat w grze (muzyka, wygląd miejsc) jest na bardzo wysokim poziomie. Podczas misji w lesie możemy usłyszeć różne zwierzęta, szelest krzaków lub podczas żeglowanie wsłuchać się w marynarskie szanty (piosenki).Lista wspieranych kart graficznych w dniu premiery: NVIDIA GeForce GTS 450 lub lepsza, GeForce serii 500, 600, 700, 900; AMD Radeon HD 5670 lub lepsza, Radeon HD serii 6000, 7000, R7, R9; Intel HD4600, HD5200; wersje kart graficznych do laptopów mogą działać, ale nie są oficjalnie wspierane.Gra w mojej ocenia jest dość podobna do gier z serii. Plusem jest ciekawa fabuła, świetna jak na tamte czasu grafika, utrzymany kilimat oraz dość niewielkie wymagania sprzętowe. Minusy według mnie to m.in zbyt duża eksploracja i liczba misji pobocznych itp.W moim odczuciu gra jest dobra i z chęcią polecam ją osobą które nie mają zbyt dobrego sprzętu do gier i chcą zobaczyć tą różniącą się od innych produkcji z serii Assasin's Creed :).Ocena 8/10