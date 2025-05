( 47 ratings)

Dlaczego ludzie przestają grac w Fortnite?

W tym artykule dowiecie się jakie są przyczyny tego, że ludzie odchodzą od Fortnite'a. Prawie każda gra wideo jest zaprojektowana tak, abyś chciał ją zagrać. Jednak Fortnite jest szczególnie dobry w utrzymywaniu ludzi wracających, tydzień po tygodniu, mecz po meczu. Ta "lepkość", jak nazywają to projektanci gier, nie zależy od jakiegoś rewolucyjnego, nowego projektu. Zamiast tego Fornite ulepszyło i przepakowało pomysły, tworząc skuteczny krok ewolucyjny, a nie skok.

Poprawiając umiejętności strzeleckie i ścigając Zwycięstwo Royale jest satysfakcjonujące, to co sprawia, że gracze Fortnite są zaangażowani od drugiego do drugiego, to łupy, przedmioty i broń, które można znaleźć na mapie. Losowa natura tych kropli przedmiotów, pod względem jakości i lokalizacji, prowadzi do tego, co jest znane w psychologii jako schemat o zmiennym współczynniku. Broń lub przedmiot, który może przynieść znaczącą przewagę, może zawsze znajdować się tuż za rogiem. Nadzieja znalezienia czegoś pożądanego w połączeniu z okazjonalną nagrodą jest ekscytująca dla ludzi: prawdopodobnie doświadczyłeś tego ze sprzedaży na zakupy lub łowienia ryb.

Jednak Fortnite różni się od większości gier tym, że łup gracza jest tracony pod koniec każdego pojedynku. Projektanci gry nie muszą rozciągać treści, oferując nagrody w dłuższych odstępach czasu. Zamiast tego, gracze Fortnite czerpią radość z otrzymywania wspaniałej broni lub przedmiotu w każdym meczu.Ponieważ znalezienie sprzętu ma duży wpływ na sukces gracza, źli gracze mogą mieć szczęście i znaleźć broń, która daje im przewagę, a świetni gracze czasami umierają szybko, ponieważ mieli pecha znajdując łupy. Zmniejsza to przepaść pomiędzy graczami o wysokich i niskich umiejętnościach, sprawiając, że gra jest mniej karalna i trudniejsza do zdominowania - i bardziej przekonująca, gdy gracze targują się z poszkodowanymi partnerami lub zirytowanymi rodzicami, aby zagrać ponownie.

Ten przymus ponownego odtwarzania wywodzi się z pierwotnego cyklu zwrotnego. Ludzie instynktownie próbują znaleźć porządek w chaosie. Gracze Fortnite muszą zbudować mentalny model nakładającej się na siebie mechaniki, rozwijając heurystyczne skróty. Kiedy nasi przodkowie nie znaleźli bawołów, mogliby wywnioskować, że susza popchnęła ich do dziupli na północ; kiedy te bawoły zostały znalezione w północnej otworze wody, obwody nagród w mózgach myśliwych były zaspokojone. Heurystyki są testowane i udoskonalane w grach, a gdy jeden jest wzmocniony przez pozytywny wynik, gracz czuje się szczęśliwy. Dotyczy to również graczy Fortnite, jak i myśliwych bawołów.

Jednakże, gdy heurystyka zawodzi, a postać gracza umiera, doświadcza dysonansu poznawczego między tym, co ich zdaniem miało się wydarzyć, a tym, co faktycznie się wydarzyło. Dla gracza Fortnitowego może to być spowodowane tym, że zostali trafieni przez snajpera w miejscu, które uważali za tajne kryjówki.

Konieczne jest pogodzenie tego rozłączenia. Jeśli przestaniesz grać w Fortnite po niepowodzeniu, będziesz wycinał cykl zwrotny na dysonans poznawczy, zamiast nagrody heurystycznego wzmocnienia. To sprawia, że trudno to zrobić.

Zasady te obowiązują podczas każdej sesji gry. Ale to, co sprawia, że ludzie wracają na wiele tygodni, jest kolejnym potężnym ludzkim pragnieniem: sygnalizowania statusu społecznego. Każdy mecz w Fortnite ma publiczność składającą się z 100 graczy. Możesz grać lub płacić za "skórki", personalizacje wizualne, które odnoszą się do awatara gracza lub jego broni, dzięki czemu twoja postać wygląda jak samuraj lub zmienia kilof w rzeźbę z balonu. Społecznie, skórki działają w taki sam sposób, jak torebka Louis Vuitton przy sukcesie sygnalizacyjnym, ponieważ wysoce pożądane skórki wymagają intensywnej gry (i prawdziwych pieniędzy) w celu uzyskania.Podobnie jak firmy modowe, Fortnite ogranicza dostępność skórek do sezonu. Kiedy zaczyna się nowy - sezon szósty zaczyna się wkrótce - nowy zestaw skórek zostaje wydany, a gracze muszą ścigać się, aby zdobyć dobre rzeczy przed końcem sezonu, a nagrody zostaną utracone. To stanowi potężny powód, dla którego gracze powracają do Fortnite. Poprzez motywację od drugiego do drugiego, która pochodzi z pozyskiwania kuszącego łupu i dopasowania do heurystycznego budynku, możemy zrozumieć, w jaki sposób gra zbudowała i utrzymała tak zagorzałych fanów.

Podczas gdy Fortnite nie robi nic nowego, jego remiksowana kolekcja istniejących mechaniki gry sprawia, że jest świeży i interesujący. Ale jego nowość na pewno zniknie, tak jak szalało Pac-Man z początku lat 80., a popularność Lary Croft zbiegła z latami 90. Fortnite nie jest magicznym nowym rodzajem uzależniającego projektu gier wideo, ale robi krok naprzód w ewolucji interakcji graczy i gier.