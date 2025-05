Assassin's Creed: Brotherhood - gra warta uwagi?

Assassin's Creed: Brotherhood to jak wiemy kolejna, a zatem trzecia część bardzo znanej dzisiaj serii Assassin's Creed. Gra miała swoją premierę 17 marca 2011. Co ciekawe tytuł został wydany również na konsole. Gra doczekała się wersji na Xbox'a 360 oraz Ps3. Według mnie gra posiada bardzo dużo pozytywnych stron, jednak nic nie może być idealne :)

Fabuła Gry

Jak wiemy poprzednia część serii bardzo spodobała się graczom, więc Brotherhood nie wprowadza żadnych większych zmian w fabule. Dalej odtwarzamy wspomnienia florenckiego asasyna Ezio Auditore da Firenze. Tym razem jednak przenosimy się do Rzymu, po ucieczce pragniemy dokonać zemsty na Cesare Borgii - osobie odpowiedzialnej za zniszczenie rodzinnej siedziby Monteriggioni oraz zabicie wuja. Podczas próby zabójstwa Cesare ginie także kolejny wróg, otruty Rodrigo Borgia.



Gra jest o tyle ciekawa, że wprowadza w sposób gry masę możliwości, od teraz Ezio staje się Mentorem Bractwa Asasynów, może rekrtuować, szkolić i wysyłać na misję nowych członków.



Bardzo zmienił się również system walki. Wzbogacono go o szereg nowych animacji zabójstw. Jakby tego było mało, możemy uzyskać również tzw. Combo, zabijając każdego nowego przeciwnika jednym uderzeniem. Pozwala to stawić czoła większej liczbie przeciwników na raz (pierwsza walka z wyznawcami Romulusa).





W tym miejscu rozegrała się jedna z ostatnich potyczek ze strażnikami Cesare. Ezio miał możliwość posługiwania się Jabłkiem - Fragmentem Edenu.



Tryb Multiplayer!?

Gra oferuje również tryb Multiplayer, co jest przełomową zmianą. Kolejne gry serii również wyposażone są w ten tryb. Multiplayer przewiduje zmagania 8 graczy na mapach: Castel Gandolfo, Sienie, Florencji oraz Wenecji. Tryb jest o tyle ciekawy, że każdy z graczy otrzymuje zamordowania innego. Co więc się z tym wiąże, próbując zamordować nasz cel, musimy uważać na innych graczy. Do wyboru mamy postacie takie jak mnich, kurtyzana czy kowal. Każda z postaci cechuje się swoim stylem walki, bronią oraz umiejętnościami. Grę w tym trybie utrudnia masa tzw. BOT-ów, postaci dodatkowych, pasywnych. Zabicie złego celu owocuje przegraniem gry.





Jedna z wielu potyczek, jakie na nas czekają w trakcie gry :)



Ocena gry Według mnie

Dużym plusem według mnie jest usprawnienie i ulepszenie systemu walki. Gra posiada teraz bardziej brutalne animacje zabójstw. Dodatkowo mamy możliwość uzyskania tzw. Combo. Wiąże się to z zabijaniem kolejnych przeciwników tylko jednym ciosem.



Kolejną dobrą zmianą jest według mnie opcja modyfikacji Bractwa Asasynów. Możemy teraz rekrutować nowych braci spośród mieszkańców Rzymu, którzy mają konfrontacje ze strażnikami miasta. Mamy możliwość ulepszania uzbrojenia, broni oraz zmiany kolorów szat nowych rekrutów. Co ciekawe, możemy ich również pozyskać, niszcząc siedziby templariuszy, rozsiane po całym mieście. Jeśli chodzi o kolejne modyfikacje, możemy również odnawiać budynki (bank, krawiec, malarz, kowal ale również siedziby kurtyzan, złodziejów, najemników).



Powiew świeżości funduje nam tryb Multiplayer. Zapewnia on wiele godzin dobrej zabawy ze znajomymi i wcale się nie nudzi :P



Z drobniejszych zmian przygotowałem: jazdę koniem po mieście (nie było to możliwe w poprzedniej odsłonie serii) oraz zmiany kosmetyczne w wyglądzie Ezia, co podkreśla jego wiek. Zapuszcza brodę.



Niestety, ale nie doszukałem się jakichś większych minusów. Jeśli takie znajdziecie, piszcie w komentarzu



Na koniec dołączę jeszcze Trailer gry:







Motta Bractwa:

"Nic nie jest prawdą, wszystko jest dozwolone"

"Nasze życie tworzy śmierć innych"