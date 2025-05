( 30 ratings)

Czy Fortnite umiera?

Witam z tej strony Ziomuś.

Jest to mój pierwszy artykuł jaki kiedykolwiek pisałem.

Jak możecie się domyślić temat będzie związany z grą Fortnite, przez jednych uwielbianą zaś przez drugich najgorszą grą jaka kiedykolwiek powstała.

Lecz czy Fortnite rzeczywiście umiera? Przekonajmy się!

Tutaj od razu chciałbym dodać, że sam gram w Fortnite, lecz nie jestem jakimś wybitnym graczem.

Dobrze, ale nie odbiegajmy od tematu. Osobiście nie mam zdania w tym temacie z jednej strony Fortnite traci stałych graczy, ponieważ:



-Epic Games dodaje bronie, które nie wymagają jakichkolwiek umiejętności np. P90, Taktyczny Shotgun czy chociażby Tommy Gun, te bronie naprawdę nie wymagają zbyt dużych umiejętności w przypadku P90, które zadaję naprawdę jak na swoją szybkostrzelność i ogromny magazynek za dużo, to samo tyczy się Tommie'go



-Epic wyczerpują się pomysły. Dlaczego? Dlatego, że dodają zbyt wiele nowości cały czas, nowe skiny, nowa broń, nowy tryb. Według mnie aktualizacja ponad 2 gigabajtowa co dwa tygodnie to trochę za dużo. Wystarczy dać takową aktualizacje co np. 1 miesiąc bądź półtora.



-Niepotrzebne nerfienie i buffowanie, niektórych rzeczy. Co mam na myśli? Aktualizacja sprzed dwóch tygodni, która wprowadza P90, którą opisałem już wcześniej, broń ewidentnie zbyt mocna zwłaszcza, że Epic zmniejszył punkty zdrowia drewnianych konstrukcji. Naprawdę teraz wystarczy mniej niż sekunda, aby zniszczyć drewnianą ścianę za pomocą P90, przejdźmy do pułapki, którą Epic totalnie zniszczyło. Kiedy zaczynałem grać (tj.środek 3 sezonu) pułapka zadawała 125 punktów obrażeń. Wtedy wydaje mi się, że zadawała odpowiednie obrażenia. Nadszedł 4 sezon i z nim aktualizacja totalnie nerfiąca pułapkę, gdyż z 125 punktów obrażeń spadło na 75 punktów obrażeń. Pułapka stała się wtedy całkowicie bezużyteczna. Do czasu, aż nie pojawiła się aktualizacja pod koniec sezonu 4. I od tamtej pory do dziś pułapka jest zbyt mocna, gdyż zadaję aż 150 punktów obrażeń. Według mnie jest to ZA DUŻO.



-RAKIETNICA, po Pierwsze Ogromne obrażenia, po Drugie duży zasięg rażenia, po Trzecie wystarczy jedna rakieta aby zniszczyć cała drewnianą bazę (Jeśli się dobrze trafi), po Czwarte zbugowana animacja lotu po Piąte i najważniejsze czasami nie trzeba nawet widzieć przeciwnika aby go zabić... Podsumowując, według mnie rakietnica powinna zostać usunięta.



-Zawsze przed aktualizacją wyłączają serwery około godziny 10:00, a włączają około 11:30, W mojej subiektywnej opinii w czasie teraźniejszym (wakacyjnym) dużo osób gra właśnie w godzinach 9:00-13:00. I właśnie wtedy wyłączane są serwery kiedy są aktualizacje. Epic powinno wyłączać serwery około 4:00 a odpalać 5:30. Wtedy właśnie jest najmniej graczy.

-Sezony są krótkie, sezony mają 70 dni w porównaniu do League Of Legends (sezon trwa rok) wypada słabo. Rozumiem, że karnet itp. Lecz każdy nowy sezon to presja na Epic bo muszą dodać coś nowego, a pomysły tak jak pisałem powoli się kończą. Nie mówię tutaj o zwiększeniu tego do roku, mam na myśli np. do 90-100 dni.



Dobrze może teraz przejdźmy do plusów.



+Nie zapominajmy, że Fortnite to gra, która ma dopiero rok w porównaniu do swoich poprzedników takich jak Liga Legend, Counter Strike: Global Offensive czy chociażby Dota 2 jest "Świeżym kąskiem" lecz mimo to Fortnite wyrobił dużą popularność przez częste aktualizacje, ale tak jak pisałem pomysły powoli się kończą. Fortnite zyskuje również dużą popularność wśród DZIECI, ponieważ dodają multum skinów, grafika wygląda bajkowo w porównaniu do PUBG'a, dodatkowo jest łatwiejszą grą (od PUBG'a).



+Aczkolwiek Fortnite jest jedynym Battle Royal'em, w którym gracz możne jakkolwiek modyfikować mapę. Mowa tutaj oczywiście o możliwości budowania, która daje dużo frajdy. Od początkujących budowniczych po Prosów takich jak Tfue, Myth, Daequan, Ninja.



+Nie możemy pominąć, że Fortnite to nie tylko Battle Royal mamy do dyspozycji drugi tryb płatny, ale naprawdę ciekawy mowa tutaj o Ratowaniu Świata.

Mam okazję być "FUNDATOREM" Według mnie jest to bardzo fajna możliwość spędzenia czasu zwłaszcza, że otrzymujemy za to dwa LEGENDARNE skiny z plecakami i fajną lotnie (do Battle Royal). Ale to nie wszystko kupując słynne "RŚ" zyskujemy możliwość zarabiania V-dolców (sam zarobiłem już około 4k V-dolców). Codziennie dostajemy jedną misję, która daje nam specjalną walutę w Ratowaniu i 50 V-dolców. (Przykładowe misje: Zlikwiduj pustaki jako Budowniczy, Odwiedź miejsca w mieście czy na przykład Wykonaj misję jako Ninja i wiele innych). Jest jeszcze kilka innych sposobów zarabiania V-dolców.



+Można jeszcze dodać, że w porównaniu do PUBG'a Fortnite jest grą DARMOWĄ. Jest to jeden z ważniejszych powodów dla, których Fortnite jest tak popularny.



+Karnet Bojowy wystarczy zapłacić 40 zł i być aktywnym prawie codziennie i możesz zyskać super nagrody, skiny, lotnie, smugi, sprzęt na plecy, emotki, tańce, graffiti, lecz najlepsze jest to, że jeżeli wbijemy około 80 poziom zyskujemy około 1000 V-dolców wtedy w następnym sezonie mamy kolejny karnet bojowy



Dobrze, podsumowując gdyby ktoś zadał mi pytanie "Czy Fortnite umiera?" Odpowiedziałbym mu, że w tym temacie nie mam zdania. Możecie pisać swoje zdania w komentarzu (Chętnie poczytam ^^)

Myślę, że spodobał wam się mój pierwszy artykuł :)

Pozdrawiam Ziomuś.