Final Fantasy XIV

AdminSwirfty: その後、それらのジェムをギフトカードや現金、Robux などの報酬に交換します。
AdminSwirfty: ゲームをプレイしたり、オファーを完了したり、アンケートに回答したりしてジェムを獲得できます
Square Enixによって作成された叙事詩シリーズの大人気であるファイナルファンタジーXIVで、完全に新しい冒険を体験してください。ファイナルファンタジーシリーズの他のゲームとは異なり、これはMMORPGであるため、全く違うものと感じるでしょう。

Elezen HyurLalafellMiqo'teRoegadynAu Raの6つのレースのうちの1つからヒーローとしてプレイできます。それぞれが他のものと異なっていて、それぞれ独自の統計、能力、見た目を持っています！バハムートとして知られている邪悪な古代の生き物が引き起こした莫大な災害に耐えた後、イデアエリ大陸で完全に新しい物語を生き、エオアゼア大陸を救います。母なるクリスタルは、すべての人生の源泉として恵まれているので、この暗闇の世界を救わなければなりません。これについてはよく知られていますね。しかし、このゲームはあなたにもっと多くのことを提供できるかもしれません。

さまざまな地下牢やインスタンスに参加し、あなたが興味を持っているクラスを選んでください。9つのクラスがあり、戦争の弟子（Marauder GladiatorPugilistLancer ArchterRogue）、またはマジックの弟子（Conjurer Thamaturge Arcanist）、この中からプレイする方法に最も適したものを選ぶことができます。鍛冶屋、アルモーマー、錬金術師、フィッシャー、鉱夫などの11の職業を持つ拡張工芸システムの恩恵を受けることもできます。

友人と一緒に壮大で原始的な不思議な生き物と戦い、勝利を祝いましょう！多くのプレイヤーと交流し、あなたがRealmで見せたいででで真のスタイルをドレスアップしてください！あなたがPvP戦闘でそれらを打ち負かすことによって、この世界の勇敢な戦士であることを示すこともできます。時間が経つのを忘れる可能性があるぐらい、ファイナルファンタジーシリーズの本当のファンなら、試す価値があります！

美しいグラフィックとノスタルジックな音楽が真のチェリーを表現しています。絶対に素晴らしい風景に目を奪われるでしょう。

ファイナルファンタジーXIVの叙事詩に今すぐ飛びこもう！

