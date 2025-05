COME OTTENERE PA DAI COMPITI DI GAMEHAG

Ora vi scriverò, sperando di fare cosa gradita, come ottenere le tanto "sudate" pietre dell'anima che mette a disposizione la piattaforma di Gamehag per poterle scambiare con ciò che più vi aggrada (forzieri, oggetti in-game, game, gif-card ecc...), dai compiti / missioni che il gioco vi chiederà di svolgere. La tipologia è sempre pressoché identica e vi chiederà, per fare un semplice esempio, di mandare lo screenshot delle 15 vittorie.Bene ora dovrete scaricare il gioco selezionato, fare una NUOVA registrazione (si perché se avete già un account relativo a quel gioco non potrete ottenere pietre) avendo cura di tenere quanto più simile possibile il nickname che avete qui su gamehag, confermare la vostra registrazione tramite email e cominciare a giocare puntando a ciò che la piattaforma vi chiede di fare per poter completare il compito/missione del gioco.Sempre per semplificare, vi farò un esempio con il gioco "CrossOut", dove, le messioni consistono nel fare battaglie PvP vincendo rispettivamente 15 battaglie per la prima missione, 25 per la seconda e 35 per l'ultima missione.Dopo aver acquisito lo screenshot che attesta il raggiungimento delle vittorie necessarie per completare la missione richiesta da gamehag, dovrete cliccare sull'apposita icona per inoltrare lo screenshot, aggiungete l'immagine ed aspettate che gamehag vi dia esito NEGATIVO! Si, avete capito bene, vi dico questo perché l'algoritmo che sta dietro a gamehag è super restrittivo, ovviamente perché la maggior parte delle persone dopo aver ricevuto più e più volte il rifiuto dello screenshot abbandona il gioco (dove magari aveva anche speso soldi reali in game) senza quindi ricevere nessuna pietra dell'anima, ma non disperate! Dopo aver rifiutato lo screenshot del compito, dovrete scrivere a Misty, facendo un comune ticket dove dovrete indicare che avete un problema tecnico con la piattaforma (ed effettivamente è così!) finché non vi chiederà di scrivere, in inglese, la descrizione del vostro problema, qui semplicemente dovrete indicare il nome del gioco, le vittorie o il compito richiesto da gamehag per completare l'incarico/missione descrivendo che lo screenshot inoltrato non vi è stato preso e che avete comunque completato l'incarico richiesto, dovrete anche copiare ed incollare il link al vostro screenshot dove attesterete che il compito/missione lo avete svolto e che vi spettano le pietre dell'anima!Per creare il link al vostro screenshot in game, dovrete utilizzare le svariate piattaforme gratuite di upload, vi posso consigliare alcune come "imgBB", "imagestime", "tinypic" ecc.... Se siete in difficoltà basta scrivere sul vostro motore di ricerca "upload gratuito immagini".Fatto questo, l'assistenza vi controllerà lo screenshot e, se avete fatto tutto giusto e soprattutto COMPLETATO le richieste dell'incarico, vi accetteranno la missione dandovi le tanto "sudate" pietre dell'anima!Vi consiglio di partire con CrossOut, non vi richiede molto impegno e tempo, in 3/4 ore dovreste riuscire ad arrivare alle 35 battaglie vinte, ovviamente dipende molto con che team vi metterà il gioco, non è detto che 1 battaglia sia anche 1 vittoria, però sono partite abbastanza veloci e con poco tempo di attesa. Successivamente vi consiglio di passare a War Thunder, per ora 5 battaglie e 5 vittorie, non so darvi il numero delle altre vittorie necessarie per i successivi incarichi, ma anche qui dovreste attestarvi intorno alle 5/6 ore per completare tutti gli incarichi.Purtroppo ho notato che gli incarichi/missioni verranno superati, con conseguente rilascio di pietre dell'anima, solamente facendo in questo modo, magari siete fortunati ed alla prima volta che inoltrare lo screenshot viene accettato, ma purtroppo ho provato a mie spese più e più volte e non è MAI stato accettato, per fortuna ho utilizzato questo rimedio...Anche se è meno immediato e con una procedura più lunga, però almeno il tempo passato in gioco è stato ricompensato tramite il completamento dell'incarico/missione su Gamehag!Spero di esservi stato utile, se volete ulteriori consigli aggiungetemi nella lista degli amici e scrivetemi un PM! Buon game a tutti!