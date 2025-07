Si salvano le partite?

Premetto di non aver mai provato Roblox, ma da quello che ho capito è una specie di raccolta di "minigame"... ora... in questi minigame, i progressi si salvano??? grazie a chi mi delucida

goldenfan

dipende dal tipo di gioco stai giocando.

Ad esempio pokemon brick bronze (non più disponibile) dovevi salvare la tua partita manualmente, ma normalmente il gioco si salva automaticamente o in altri come i giochi parckour non salvano il tuoi progressi