Roblox potrebbe essere migliore di fortnite?

BiscottinoIta C'è un problema al giorno d'oggi cioè fortnite che rincoglionisce milioni di bambini, esprimete le vostre opinioni a riguardo

heyitsalex onestamente,preferisco roblox,specialmente perche fortnite fa impazzire un casino di bambini

BiscottinoIta Condivido pienamente la tua opinione

zebrone Non credo il problema sia fortnite ma l'approccio che i bambini hanno con esso, penso tutti ci ricordiamo i bambini su CoD BO2, l'unica differenza sta nella diffusione su scala nettamente maggiore. Tornando al Topic penso di sì, Roblox ha un ottimo potenziale per via della sua malleabilità come prodotto.



blaze962 è migliore di fortnite

Mrhacking04 pure io adesso come adesso preferisco roblox a fortnite perche ormai la moda di fortniute sta un po' passando

xGiox E veramente bello come gioco

coolchristian831 mi piasce diesci





Dragon150 Roblox è bello dai,ci gioco con mio fratellino per farlo felice

Pasquale200 no roblox non puo superare fortnite

alessio_morosanu No assolutamente non superera fortnite

abriele Si completamente almeno per me

Peppe_80 Certo che no

Peppe_80 Come potrebbe essere cosi

Nicob04 Pre me lo potrebbe superare però varia da persona a persona i gusti

fluffypone Tralasciando opinioni personali sui rispettivi giochi, un conto è la qualità del gioco, un conto è la popolarità.

Essendo Roblox più "datato" di Fortnite dubito che riuscirà mai ad essere più popolare di Fortnite.

GAMEKILER secondo me è meglio fortnite

BigDaniJouGame Roblox è miglior3 di fortnite

TheRoberto2512 Roblox ha vari elementi che Fortnite non ha e non avrà mai (e viceversa), sono entrambi validi a loro modo, non ha tanto senso metterli a confronto



W3bMark1Up Sono due giochi totalmente diversi .sarebbe meglio mettere a confronto Roblox con Minecraft(che io amo tantissimo)e Fortnite con Apex Legends.

ma voi guadeagnate gemme per quale premio??



Joseph1212 Fortnite poi ha un sistema di acquisti in app molto contorto che da ogni persona che è stato preso tanto questo ai 100€ ci arriva ma io non ho mai shoppato e mai shopperò se non diventerò uno youtuber

Joseph1212 Anche se ritornando a quel discorso Roblox è un Sandbox in multiplayer a cui c'è anche una modalità di creazione ambienti, non come la creativa

Joseph1212 E, visto che voglio diventare un programmatore informaticco,preferisco di gran lunga Roblox in cui si può anche simulare Fortnite con il codice e non avendo già tutto fatto.

CravenFollower2 Si e meglio di fortnite

jumotto si è decisamente migliore di fortnite

mekkomedesimo Roblox é bellisimo ,ma fortnite ha i suoi pregi

Nodixino Meglio di fortnite no, però non è bello neanche fortnite