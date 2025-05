COME OTTENERE ROBUX!!(TOTALMENTE LEGALE)

Ebbene si, esiste un modo, anzi vari modi, per ottenere robux gratis e ricito:LEGALMENTE, e anche FUNZIONANTE!! affrettatevi se volete avere robux gratis, e mi raccomando: non badate a spese!!no dai scherzo si possono ottenere anche senza spendere soldi!!

Esistono molti modi per ottenere robux gratis, legali e non, ma SIA BEN CHIARO, non vi sto dicendo di ottenere robux non legalmente, quindi non fatelo, anche perché è un REATO, quindi ci rimettereste voi.Ma adesso vediamo i modi LEGALI per ottenere robux...Si possono ottenere robux dai siti che vi elencherò qui sotto, ma non gratis e/o senza fare nulla, NO, dovrete giocare, rispondere ai quiz, ma a volte anche semplicemente inserendo dei codici che vi daranno youtuber e/o il sito stesso nei suoi social (facebook, instagram, twitter principalmente) ma questi codici vi daranno veramente pochi "gettoni", che sarebbero la valuta di questi siti.Oppure le SG (soul gems) nel caso di Gamehag (che è il sito che vi consiglio di più) principalmente pk basta scrivere un articolo come questo, e riceverete 300 SG, con le quali potrete ricevere subito un cofanetto robux.Ecco i siti: claim.gg rbxoffers rbxnowUn altro modo è tramite i codici promozionali di roblox, che vi daranno appunto robux, anche se non in grandi quantità, anche questi verranno dati come sempre da youtuber e/o dai fondatori, sempre sui social.Oppure esistono le giftcard, che vengono spesso date in giveaway, e possono andare dai 5 ai 100 euro.Altrimenti per ottenere robux si può semplicemente spendere soldi.Un altro consiglio per ottenere robux?partecipate a tutti i giveaway che potete di youtuber, streamer e chi ne ha più ne metta, per avere più chanche di ricevere robux, anche perché tutti questi giveaway vengono trasmessi tutti i giorni su youtube e non finiscono!! pk la live contiene semplicemente tantissimi filmati che si susseguono, e che quindi non finiscono, e per ottenere robux dovrete accumulare punti nella live, di solito i punti si aggirano intorno ai mille, e se ne dovrebbero ottenere all'incirca cinque ogni cinque minuti, o almeno così è nelle live normali. Vi ricordo che queste live sono autorizzate dai fondatori di roblox e quindi riceverete quasi sicuramente i robux, e vale la stessa cosa con i siti, ovvero che facendo pubblicità a giochi, marche, eccetera, questi "sponsor" diciamo che "pagano" i robux che voi prendete, o almeno credo, perché comunque di solito funziona sempre così, o mi sbaglio??Spero di esservi stato utile, vi ringrazio di avermi prestato attenzione e se volete chiedermi qualcosa mandatemi la richiesta di amicizia e sarò ben lieto di accettarla e rispondere a tutti i problemi che vi "affliggono", detto questo vi lascio, ci vediamo!!MI RACCOMANDO, NON DIMENTICATE!!! IL MODO A MIO PARERE MIGLIORE è SCRIVERE QUESTI ARTICOLI!!!