Heroes at War c'est un excellent jeu MMO RTS où vous pouvez créer votre propre royaume en repartant de zéro. Vous pouvez aussi faire l'usage de vos compétences stratégiques afin d'agrandir vos territoires et de faire voir votre puissance aux autres joueurs! Faites agrandir votre armée pour conquérir d'autres personnes et pour créer votre empire tout-puissant!



Dans ce monde des héros, vous devez montrer que vous êtes braves et que vous allez faire face aux monstres qui sont créés par des antiques sorts magiques . Occupez-vous de votre château et ne laissez personne le détruire!

Établissez des alliances avec d'autres joueurs et rejoignez la guilde pour devenir encore plus forts! Entraînez vos soldats et laissez-les grandir, mais n'oubliez pas d'autres facteurs importants, tels que l'agriculture et la science, pour diriger votre royaume d'une manière sage.



Maîtrisez tous ces aspects tout de suite et rejoignez le monde d'Heroes at War!