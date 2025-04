Heroes at War é um ótimo jogo MMO RTS onde podes construir o seu reino do princípio, usando as suas habilidades estratégicas para aumentar a sua esfera de influência e mostrar aos outros jogadores quem é o mais poderoso! Melhora o seu exército para conquistar os outros e criar o império omnipotente!



Neste mundo dos heróis precisarás de demonstrar a tua coragem para confrontar os monstros criados pelos antigos feitiços mágicos. Cuida do teu castelo e não deixes os outros destrui-lo!



Forma alianças com outros jogadores e toma parte nas guildas para te tornar ainda mais forte! Treina os teus soldados e deixa-os crescer. Mais não te esqueças sobre factores importantes como agricultura e sciencia para governar o teu reino numa maneira sábia.



Domina todos os aspectos significantes juntando-te ao mundo de Heroes at War!