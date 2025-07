Counter Strike, meilleure jeux de tout les temps

On est d'accord que même Fortnite et PUBG ne détronneras jamais Counter Strike.

Bon cs go c tr0 c00l

enfin ce nest pas le plus important il faut surtout samuser et csgo est un des meilleurs jeu pour ca

on peut y jouer hors ligne,batle Royale intergres, skin revendable,et une multitude de serveur fun et amusant mon prefere Awp lego

CsGo et fortnite sont de très bon jeu tous les deux mais j'avoue jouer plus a CS en ce moment

Numaiii

CS vie depuis plus de 15 ans et fortnite coule petit à petit en à peine 2 ans d'existance ( si on ne compte pas le vieux mode zombie tout pété ) . Puis Fortnite est en globalité apprecié par les enfants mais quand ils auront un peu grandi et qu'ils seront interressés par des jeux un peu plus développé et mouvementé aurevoir Fortnite .

Cs:Go seras indétronable , c'est l'une des légende du jeu vidéo .