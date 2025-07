Commener CS GO en 2018

Zolway Est il possible de commencer CS GO après les mises à jour récente qui ont "tué le jeu". Je ne sais pas si il 'n faut pas que je commence le jeu ou si justement je dois venir car CS GO a besoin de nouveau joueur

kiraken Franchement le jeu est toujours viable ( mon point de vue ) , tu peut toujours passer du bon temps dessus !



Neamo Le jeux requiert tres peut de mecanique mis a part de la visée, dans le genre fps c'est un incontournable

Zolway Ok merci

Malik93 Le jeu a l air bien

Aurha Dans l'idée, joue si tu as envie d'y jouer, franchement j'ai commencé il y a 3 ans et je ne m'en passe plus, il subsiste quelques problème, mais dans l'ensemble, si tu cherches un FPS compétitif, il est pour toi !

CorsicaKing Daccord je lao il est bien

lol200 Moi aussi j'hésite



CashT Je crois que depuis la mise a joue on ne peut plus jouer au mode battlefield a cause des nombreux beug avec la m16

Robloxolbor Le jeu n'est pas vraiment mort, c'est juste une histoire de buisness avec le skin

lynxroux Nn vraiment lance toi tu ne sera pas decu

xd_mnx En vrai ca vaut le coup de commencer cs ce jeu ne va jamais mourrir

Armandonar Il a peut etre sortir en VR ! :)

Stephkb974 Maintenant il y a les joueur qui debute et ceux qui sont la depuis la sortie de cs go si vouq commencer a jouer entrainer vous dur pour avoir un bon style de jeux

math57 cs go est trop bien





math57 j adore



math57 Déjà les devs ne sont pas a l'écoute, ils s'enrichissent sur le dos des créateurs de contenue ( Les skins ) Font des majs la plupart du temps mauvaises ET  S'étonnent que les joueurs se plaignent. Sans oublier Gaben, qui ne fait rien d'autre que se mettre dans son fauteuil et toucher la money.

Ouais la commu est jeune, avec des "russes" (pas DU TOUT raciste hein ?) et une bonne partie de flameur ! Mais comme sur la majorité des jeux MONSIEUR, regarde COD, BF et OW. C'est exactement pareil, a la différence que pas beaucoup de gens tapent dessus ( a part sur cod car, c a la mod lol ) ET OUI JEAN KEVIN ! Si 1 personne tape sur un jeux personne ne dira rien et personne ne viendra MAIS si 10 000 personnes le font, des gens en bon mouton qu'ils sont le feront aussi, c'est "normal". Donc on a : 10 000 personnes tapent, 5 000 moutons arrivent. Ce qui enclenche l'arrivé d'encore + de moutons. Et voila la boucle est bouclé, des milliers de moutons arrivent.



kirrosk Csgo gratuit = cheater à gogo j'en ai fait les frais quand je jouais avec un ami non prime alors que moi je l'ai, en 1 jour j'ai cramé 2-3 cheater et ne parlons pas du wingman laisse tomber, si vous voulez jouer en paix prenez le prime à 13€ au final c'est le prix du jeu de base après il y a un bon côté c'est que valve enfin je crois, il s'occupe des cheaters en les banissants je crois mais il faut vraiment perdre son temps à report.

finalzyrius j'aime bien csgo je m'y suis mis récemment aussi

moumene_hlf gooooood!!!!

math57 L'équipe victorieuse est celle qui a rempli ses objectifs de victoire – ils varient selon la carte, on parle aussi de scénario – ou qui a éliminé tous les joueurs de l'autre équipe.

ZeProf2Code Du moment tu achètes le jeu pour jouer sans les noob sa passe

Corroder23 mtn il y a trop de hacker et de smurf

Corroder23 ça devient injouable

Corroder23 mais hormis ce detail le jeu est bien

Corroder23 au pire essaye

Itchigox Ok well sa reste un jeu adorable

Itchigox C'est toujours sa donc bon

