Sortie de la better toguether sur Nintendo switch

4J_STUDIOS

2e commentaire présentant le mise à jour:

Blocs , items et mobs ajoutés :

-Algues

-********* de mer

-Poissons

-Les items flottent jusqu'a la surface

-Le bloc de magma vous font monter jusqu'a la surface

-Les sables des âmes vous attireront vers le fond de l'eau

-Les boutons sont maintenant avec tout les bois

-Les plaques de pression sont maintenant avec tout les bois

-Bloc d'algue

-Bloc de corail

-Changement de l'animation du personnage quand il nage

-Phantom

-Nouvelles textures pour la ***** cuite, le saumon cru, le saumon cru, le poisson tropical et le poisson-globe.

-Les citrouilles peuvent être cisaillées en citrouilles sculptées.

-Les laisses peuvent être attachées aux bateaux.

-Ajustements au niveau du mouvement directionnel du curseur de gameplay pour des mouvements plus prévisibles.

-Amélioration des temps de chargement dans le sélecteur de peau et lors de l'application de packs de ressources.

-Le succès "Un poisson délicieux" se déverrouillera après avoir cuisiné et mangé du saumon.

-La pêche propose également la bonne probabilité d'attraper une pile de 10 poches d'encre.

-Quand le joueur est dans un bateau et frappe une créature avec l'enchantement "Recul", la créature ne sera jamais plus frappée vers l'est.

-Les feuilles couvertes de neige disparaissent plus les feux quand l'éclairage est désactivé.



L'eau passe maintenant entre les cloture, les dalles, les escaliers et les portails.





Microsoft a malheureusement décidé dernièrement, d'arrêter l'aventure de Minecraft pour les consoles Wii U, PS Vita, PS3 et Xbox 360. Ainsi, l'Aquatic Update sera la dernière mise à jour pour ces plateformes, car cette base de joueurs est jugée trop faible aux yeux de l'entreprise américaine.



Cela est tout pour aujourd'hui posez vous questions en commentaire j'y répondrai dès que possible.