ROBLOX - Les différents types de groupes!

Bonjour. Je peux parier que vous connaissez ROBLOX. Mais, je vais sûrement vous faire découvrir certaines choses par rapport aux GROUPES. Vous allez me dire, "Mais bien sûr que l'on sait ce que c'est qu'un groupe!". Vous allez voir, vous ne connaissez pas TOUT!

Je vais vous faire découvrir beaucoup de choses, enfin, je l'espère. J'espère que cet article vous plaira, allons-y!

Qu'est-ce qu'un groupe, Soryo?









1-Les groupes communautaires.

Les groupes, pour vous, ne doivent pas servir à grand chose, n'est-ce pas? Détrompez-vous! Je vais vous faire découvrir plusieurs utilités par rapport aux groupes. Mais tout d'abord...Dans ROBLOX, un groupe est un outil que l'on peut créer pour faire une "communauté" avec des personnes avec le même intêrét par exemple. Mais les groupes peuvent être de tout, et de n'importe quoi. Je vais vous montrer les différents types de groupes ! D'ailleurs, avant, il fallait acheter le Builders Club (qui a été remplacé par ROBLOX Premium) pour avoir plus de 5 groupes. Maintenant, même sans Premium, on peut avoir jusqu'à 100 groupes!

Exemple:



Ce groupe est pour les fans du jeu "High School Life". Le jeu est très connu, donc il y a plus d'un million de personnes dedans! Mais, les gens ne rejoignent pas pour rien le groupe. En rejoignant le groupe, tu as des avantages dans le jeu! C'est pour ça que les groupes fans des jeux sont souvents fait par le créateur du jeu et sert juste à avoir des avantages dans le jeu, contre des donations (vêtements).









Alors, bien sûr, tous les groupes communautaires ne sont pas comme ça! Certains sont juste fans de certaines choses, qui ne viennent même pas de ROBLOX!

Exemple:



Celui-ci, comme on peut voir, est beaucoup moins connu! Mais, c'est des fans de Fortnite, donc ça ne vient même pas de ROBLOX!





2. Les groupes militaires!



Certains groupes, font du Roleplay en prétendant être une armée!



Exemple:





Cette armée est assez connue. Je vais vous expliquer comment marche le processus pour être un soldat! Quand tu rejoins le groupe, tu seras une recrue. Pour devenir un Soldat, tu dois faire un entraînement, où les plus grandes personnes du groupes entrainent les recrues. Voici un exemple d'un entraînement:





Alors oui, c'est un Roleplay. Mais, ceci est très strict! Il faut bien se placer, écouter les ordres... Et si à la fin vous ne vous faites pas kick, en ne faisant pas trop d'erreurs, vous devenez soldat! Et en étant soldat, après vous pouvez soit vous améliorer ou soit participer à des événements en groupe!

Souvent, les groupes ont un Discord, donc installez-le pour le rejoindre, et parler avec les autres! Et aussi, n'oubliez pas, TRES souvent, les groupes sont anglais, donc si vous ne parlez pas trop anglais, ça pourrait être trèèès difficile pour vous. Donc, si vous parlez anglais et que vous voyez qu'un entraînement va se passer dans quelques heures ou quoi, rejoignez le groupe et le server d'entraînement pour attendre que le "host" (celui qui dirige la session d'entraînement) arrive! Surtout, arrivez en avance. Vous aurez une place dans l'entraînement, et si vous arrivez en retard, le server sera bloqué juste pour les personnes dedans, donc personne peut le rejoindre.



Je pense que je vais m'arrêter ici, car il y a beaucoup d'autres types de groupes. Dites-le moi si vous voulez un épisode 2! J'ai encore pleins de groupes à présenter mais je vais vous laissez la surprise!