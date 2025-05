ARRETER GAMEHAG

quelqu_un

Moi j'ai commandé un jeu vendredi 18 août et je ne l'ai toujours pas reçu. On m'a que ça pouvait prendre jusqu'à 72h or ça fait maintenant plus d'une semaine. Après ces 72h je les contacts et on me réponds quelques jours plus tard que les dernières copies du jeu ont été donnés ce vendredi. Il me dise aussi que leur partenaire a des problèmes de livraison. Depuis ils ignorent mes demandes d'information concernant la livraison.