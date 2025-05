App zone ne fanctionne pas correctement

c'est pas bête ça, je n'y avais pas penser. Mais après je me demande quand même si c'est autorisé. Je vais p-e aller me renseigner. En tout cas, merci !

Moi j'ai essayé de télécharger l'app gamehag sur l'appstore, mais ça me dit que l'app n'est pas disponible dans mon pays (Belgique). Je suis super étonné. quelqu'un a eu ce souci et sait comment le contourner ?

Et bien c'est pareil que sur pc je crois tu vas dans jeux et tu vois se qu'il y a ou dans contrat, il y a des jeux mobiles des fois

Dans l'app zone on peut que regarder des pubs et c tout

Sur mobile quand j'utilise app zone après la pub des fois ça reset l'appli et ça ne me donne pas les gemmes je sais pas s'il y a que moi concerné par se problème.

