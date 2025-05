CE SITE PEUT TOUT VOUS FAIRE GAGNER !!!

Metaloyot

GameHag est un site qui peux vous faire gagner plein de jeux ainsi que des cartes de paiement virtuel. Ce site est particulièrement bien organisé, il est serte difficile d'obtenir beaucoup de Pierres d'âmes (argent virtuel du site) mais ça en vaut le peine. Chaque jour il y a un classement des joueurs actifs, si vous etes dans le top 3, vous obtiendrez des pierres d'âmes.



Ce site n'est pas seulement un site qui permet d'avoir du contenu gratuitement, cependant il est difficile d'avoir beaucoup de ressources (Pierre d'âme). Pour gagner ces pierres d'âme il y a plein de manières: Faire des quêtes donné par les site sur des jeux, jouer a des mini jeux qui te permettrons de gagner une gemme en ayant fais un score difficile, tu peux aussi faire des vidéos youtubes sur ce site que te permettrons d'obtenir encore plus de Pierre d'âme. Vous pouvez également gagner des pierres d'âmes en invitant vous amis a rejoindre la communauté de ce site. ET c'est pas tout, a chaque fois que l'un de vos amis obtiendra 1000 pierres d'âmes vous gagnerais 200 pierres d'ames.

Faite de la promotion de ce site et vous pourrez ganger des pierres d'âmes

Il y a un autre moyen d'obtenir des pierres d'âme, vous pouvez chatter sur le forum du site pour en gagner.

Chauqe jours vous pourrais obtenir des primes en jouant a certains jeux, et des reductions de certaines recompenses. pour obtenir une recompense il faut echanger ses pierres d'âmes contre l'article shouaité.



Après avoir obtenu suffisamment nombre de Pierre d'âme, tu peux obtenir des récompenses comme des jeux payant (Minecraft, Skyrim, etc...), des skins dans CS:GO ou même obtenir des l'argent virtuel dans certains jeux comme league of legend, world of warcraft et j'en passe.

le petit problème de GameHag c'est qu'il est particulièrement difficile d'obtenir des pierre d'âme en jouant aux mini jeux flash.



BOnne chance a vous, amusez bous bien !