Les Jeux Les plus rapides pour avoir des pierres d'ame

MrFocus02

On sait tous qu'il y a plusieurs jeux qui permettent d'obtenir des pierres d'ames mais y en a qui sont plus rapides que d'autres dans cet article je vais vous lister les plus rapides jeux pour obtenir des pierres d'ames

Selon moi , les jeux dans gamehag se devisent en deux parties : Les jeux de navigateur :ce sont des jeux accessibles directement dans votre navigateur et vous pouvez jouer dessus sans avoir a rien installer a part adobe flash player Les jeux téléchargeables : ce sont des jeux que l'on doit installer sur des sites et qu'on joue dessus uniquement via le programme qui est installé directement sur votre ordinateur ( généralement ce sont des jeux en ligne ) Retournons a notre sujet .Avec mon expérience sur ces jeux je pourrais vous aider à avoir des pierres d'âmes très facilement et rapidement On va commencer par les jeux de navigateur qui sont pour moi plus simple pour avoir des pierres d'ames car il n'y a pas de téléchargement requis et on peut jouer directement sans avoir a attendre : 1- Imperia online : un jeu de navigateur trés bon que j'ai eu du plaisir a jouer ( on ne se sent pas forcément obligé a jouer dessus d'ailleurs j'ai continué a jouer dessus même aprés avoir complété la tache ) sa prend pas mal de temps a accomplir mais sa donne beaucoup de pierres d'ames donc ca va 2- Sao's Legend ; c'est un jeu trés rapide a accomplir dans 30 minutes 260 pa dans la poche ! il suffit d'activer le suivi automatique et cliquer de temps en temps On enchaîne avec les jeux téléchargeable : 1- World Of Tanks ( WOT) : c'est un jeu trés connu dans son genre il est juste génial et les taches sont trés simples 2 heures ( sans compter le téléchargement) et plouf ! c'est déja fini 2- Crossout : un jeu trés bon que j'ai beaucoup aimé avec une tache trés facile a accomplir !