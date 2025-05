rerero

Si vous aimez comme moi faire du rp mais que vous ne voulez pas dépenser un sou j'ai la solution pour vous: Minecraft RP et oui tout le monde sais que Minecraft à des modes, mais tout le monde ne sais pas qu'il y a du RP sur Minecraft. Et pourtant ce rp est très correcte fun, amusant c'est un bon petit moment à passé et en plus gratuit.Meme si graphiquement parlant on est pas sur gta 5 on privilegie le contenu interieure au contenu graphique etc.

je vous ai dis que Minecraft RP est le RP du pauvre car on est pas obligé de payer pour avoir Minecraft. Il suffit de telecharger un launcher sur internet cela ne coute rien est n'est pas illégales certes vous aurez moins de serveur mais vous avez de quoi vous amusez gratuitement. Pour rejoindre un serveur minecraft RP il faut aller sur leur page web il vous dirons soi de telecharger leur propre launcher sois d'aller sur votre minecraft est mettre l'IP pour rejoindre le serveur mais cele nesseciteras forge. A mon avis le mieux est de telecharger les launcher des serveurs pour que se soit simple et facile. Les modes peuvent se presenter sous differentes maniere l'un du rp altis life comme le serveur franceroleplay.fr ou alors un monde post apocalyptique comme le serveur survivalz, les deux son fun meme si j'ai une petite preference pour franceroleplay.fr. Dans frp (france role play) le but est de construire sa vie avec des metiers une police et meme une armée. Dans survivalz le but seras de survivre tant bien que mal avec des zombies et d'autres joueurs aressifs. Je tiens à preciser que les launchers que j'ai cité ne sont que des exemples et qu'il y a bien d'autres serveurs rp sur minecraft. Il y a aussi d'autres jeux rp gratuit mais plus compliqué à avoir je ne pourrais malheuresement pas vous renseigner sur ce genre de jeux. Minecraft reste à mon gour une des meilleurs solutions pour pouvoir s'amuser en rp gratuitement.