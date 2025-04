Counter-Strike: Global Offensive ou CS:GO

Dans le jeu:

Qualitée du jeu:



Se procurer le jeu:



Counter-Strike Global Offensive estplus connu sous le nom de CS;GO.C'est un FPS multijoueur en ligne sur PC dévelloper par Valve apres ses prédesseseur Counter-Stike Source et Counter-Stike 1.6.Counter-Stike: Global OffensiveCe jeu est un FPS très connu et très realiste. Il y a plusieurs modes de jeux comme:--Compétitif: Un mode de jeu des plus connu qui permet d'aquérir un niveau (Silver,Nova,Ak, Eagle...) . Une partie est composée de 30 manches maximums en 16 manches gagnantes. Il faut acheter des armes à chaque debut de manche et il y a deux équipes de 5 joueurs qui change de camp toutes les 15 manches:_L'une attaque: les terroristes et ils tentent d'aller planter la bombe ou C4 sur l'un des sites disponibles (A ou B). Ils ont à leurs dispositions des armes ainsi qu'une bombe et ils peuvent acheter une protection simple (Kevelar) ou plus forte (Kevelar+Casque)._L'autre defend les sites A ou B pour éviter que l'équipe adverse plante la bombe. Pour cela ils ont à dispositions des arme differantes des Terroriste comme une M4A4 ou M4A1-S (du coter Antiterroristes) et Ak-47 (du coter Terroristes). Ils ont aussi à disposition une clef de désamorçage et des protections comme les Terroristes.--Occasionnel: Un mode de jeu très similaire au competitif sauf qu'il n'y a pas 30 manches mais 15 manches (8 manche pour gagner). On ne peux pas monter de niveau (Silver,Nova,Ak, Eagle...) et ce sont des partie de 10 joueurs contre 10 joueurs.--Match à mort: Un mode de jeu où toutes les armes sont débloquées et on doit juste tuer l'equipe adverse en boucle. En les tuant on gagne des points et celui qui aura obtenue le plus de points aura gagné et sera 1er.On ne peux pas monter de niveau (Silver,Nova,Ak, Eagle...).--Course à l'armement: Un mode de jeu qui consiste à tuer l'équipe adverse et un tuer est égal à une nouvelle arme plus forte jusqu'à arriver au couteau d'or et il faut tuer un ennemi avec pour gagner.On ne peux pas monter de niveau (Silver,Nova,Ak, Eagle...)--Démolition: Un mode de jeu similaire au course à l'armement où il faut tuer pour avoir de meilleur arme au manche prochain. On ne peux pas monter de niveau (Silver,Nova,Ak, Eagle...)Touts les modes de jeux raporte de l'experience ce qui permet au bout du niveau 40 d'avoir une médaille de service de l'annéeSeulement dans le competitif on peut avoir un "rank" silver nova ak ect.. ce qui permet de jouer avec des joueurs de notre niveau.De plus il y a des missions comme en ce momment la mission hydra avec un carnet de mission et des evenements ainsi qu'une insigne, ce qui est embetant, elle coute 5.60$.Dans ce jeu il y a vraiment un marche qui c'est developpé autour des skins, on peut d'aileur en trouver sur le site Gamehag dans les récompenses à partir de 500PA.Toutes les semaines il y a de l'experience hebdomadaires ainsi que un drop aleatoire d'un skin et une case de n'importe quel mission.Le jeu est très beau mais ne convient pas à toutes les configurartions en particulier si vous n'avez pas de cartes graphiques hors de votre processeur.Une fiche technique est présente sur la age steam de jeu qui est très complete.Il est disponible sur Steam à 13.99$ sur: http://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_Global_Offensive/Et sur Gamehag pour 5500 PA sur: https://gamehag.com/fr/boutique/counter-strike-global-offensive