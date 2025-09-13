Servers have been smooth with <80ms lag across major regions NA/EU/APAC.
Maintenance notices drop frequently but don’t significantly affect match queues.
P2P performance depends heavily on the survivor host’s ping, but cross-netcode refinements improved fallback stability.
During peak hours, hitting 70 concurrent matches is seamless.
Sweden-event lobbies occasionally spike due to regional backend bandwidth.
Behavior logs promise QoS micro‑patches monthly to smooth out lag spikes.
Official server farm redundancy improved de-sync events since 2023.
Players say ABSOLUTE Foley quality audio sync works well even over longer maps.