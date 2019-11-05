WOT BAD GAME

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World of Tanks — массовая многопользовательская онлайн-игра, посвящённая бронированным машинам середины XX века. Здесь игроки могут плечом к плечу сражаться с поклонниками танков со всех уголков планеты, отстаивая свои претензии на мировое господство. Продвинутая система прокачки и развития позволит вам испытать любую из машин, представленных в игре. В World of Tanks большой выбор техники! Здесь вы можете изматывать противника на юрких лёгких танках, совершать неистовые прорывы на универсальных средних, испепелять врагов исполинскими тяжами и стать первоклассным снайпером, управляя ПТ-САУ. Машина любого класса станет смертоносным орудием в руках настоящего профессионала! В World of Tanks играть интересно и новичку, и опытному игроку. Но даже самые сильные танкисты не смогут добиться успеха в одиночку. Здесь всё решает коллектив, а победа достигается благодаря слаженной работе команды, где каждому отводится своя роль. Подробно изучить правила и стратегии игры поможет энциклопедия Wargaming.net. Играйте и побеждайте!